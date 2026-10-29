CAMINO ESCENA NORTE TERMINA EL VIERNES EN LOGROÑO CON LA OBRA 'TIERRA DE SOMBRAS' - CAMINO ESCENA NORTE

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Camino Escena Norte llega a su fin en La Rioja este viernes 30 de octubre. La compañía cántabra Espacio Espiral será la encargada de cerrar este ciclo de intercambio cultural y artístico en Logroño. Su obra 'Tierra de sombras' se representará en la Sala Gonzalo de Berceo a las 20,00 horas.

Se trata de una propuesta performativa que relaciona estados mentales históricamente considerados enfermedad con la creación artística.

Un espectáculo para público adulto, cuya entrada cuesta 10 euros y puede adquirirse en https://www.entradas.com/artist/tierra-de-sombras/ Habrá un encuentro posfunción con el público.

Desde el 18 de septiembre, nuestra comunidad ha acogido nueve funciones en Logroño, Enciso, Navarrete, Calahorra, Pradejón, Arnedo y Haro.

La octava edición de Camino Escena Norte, bajo el lema Latidos Escénicos, ha conectado a través de las artes escénicas Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja.

La gira de las compañías riojanas todavía continua y se podrá disfrutar de la propuesta de El Perro Azul en Asturias y en País Vasco.

Su obra Peter Pan y Wendy se representará el viernes 6 de noviembre en el Centro Cultural Los Canapés de Avilés (Asturias) a las 18h.

La entrada es libre hasta completar aforo.

Y el 8 de noviembre podrá verse en el Teatro Arriola de Elorrio (País Vasco) a las 17,00 horas.

Para esta última función la entrada cuesta 5 euros y está a la venta en www.arriolaka.eus y en taquilla.

Al termino de la función habrá un encuentro con el público.