'Camino Escena Norte' termina el viernes en Logroño con la obra 'Tierra de sombras'

CAMINO ESCENA NORTE TERMINA EL VIERNES EN LOGROÑO CON LA OBRA 'TIERRA DE SOMBRAS'
CAMINO ESCENA NORTE TERMINA EL VIERNES EN LOGROÑO CON LA OBRA 'TIERRA DE SOMBRAS' - CAMINO ESCENA NORTE
Europa Press La Rioja
Publicado: jueves, 29 octubre 2026 13:33
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    LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Camino Escena Norte llega a su fin en La Rioja este viernes 30 de octubre. La compañía cántabra Espacio Espiral será la encargada de cerrar este ciclo de intercambio cultural y artístico en Logroño. Su obra 'Tierra de sombras' se representará en la Sala Gonzalo de Berceo a las 20,00 horas.

   Se trata de una propuesta performativa que relaciona estados mentales históricamente considerados enfermedad con la creación artística.

   Un espectáculo para público adulto, cuya entrada cuesta 10 euros y puede adquirirse en https://www.entradas.com/artist/tierra-de-sombras/ Habrá un encuentro posfunción con el público.

   Desde el 18 de septiembre, nuestra comunidad ha acogido nueve funciones en Logroño, Enciso, Navarrete, Calahorra, Pradejón, Arnedo y Haro.

   La octava edición de Camino Escena Norte, bajo el lema Latidos Escénicos, ha conectado a través de las artes escénicas Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja.

   La gira de las compañías riojanas todavía continua y se podrá disfrutar de la propuesta de El Perro Azul en Asturias y en País Vasco.

   Su obra Peter Pan y Wendy se representará el viernes 6 de noviembre en el Centro Cultural Los Canapés de Avilés (Asturias) a las 18h.

   La entrada es libre hasta completar aforo.

   Y el 8 de noviembre podrá verse en el Teatro Arriola de Elorrio (País Vasco) a las 17,00 horas.

   Para esta última función la entrada cuesta 5 euros y está a la venta en www.arriolaka.eus y en taquilla.

   Al termino de la función habrá un encuentro con el público.

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