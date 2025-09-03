Un camión que iba de Logroño a Sangüesa pierde parte de su carga de paja en un túnel en Cortes (Navarra)

Cargamento de paja que se ha desprendido del camión. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles, sobre las 09.40 horas, un camión que circulaba por la carretera NA-5200, en punto kilométrico 17, en el término municipal de Cortes, ha perdido parte de la carga que transportaba.

El vehículo, que se dirigía desde Logroño hacia Sangüesa para descargar pacas de paja, ha vertido parte de la misma en el túnel situado bajo la Estación de Ferrocarril de la localidad, quedando cortado el carril de salida de la población, ha explicado la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha realizado gestiones junto con el Ayuntamiento de Cortes para proceder a la retirada de la carga y restablecer la normalidad en la circulación.

La Guardia Civil se encarga de instruir las correspondientes diligencias.