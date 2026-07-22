La campaña de la DGT para el control de consumo de alcohol y drogas concluye con 62 positivos en La Rioja

Archivo - Imagen de archivo de un control de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

LOGROÑO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña de intensificación para el control de tasa de alcoholemia y presencia de drogas al volante, llevada a cabo por la DGT entre el 13 y 19 de julio ha concluido con 62 positivos en La Rioja, de los que 42 han correspondido a pruebas de alcoholemia y 20, a drogas.

En esta campaña de control de la DGT han colaborado los agentes de Tráfico de la Guardia Civil y las policías locales de Arnedo, Calahorra y Santo Domingo de la Calzada.

La campaña responde a la necesidad de reducir los comportamientos de mayor riesgo para la seguridad vial, entre los que se encuentra el consumo de alcohol y de drogas.

De hecho, el alcohol es el segundo factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico y estuvo presente en el 28 por ciento de los siniestros mortales registrados en 2024 en el ámbito de la DGT, en los que se contabilizaron 273 fallecidos en las carreteras españolas.

Los datos también ponen de manifiesto que se trata de una conducta persistente, cuya presencia ha aumentado tanto en el porcentaje total de siniestros como en el de víctimas mortales en España.

El número de fallecidos en siniestros viales en los que al menos una persona conductora dio positivo en la prueba de alcoholemia se incrementó en un 9 por ciento en 2024, en relación con el año anterior, y en un 24 % sobre 2019.

RESULTADOS DE LA CAMPAÑA EN LA RIOJA.

Respecto a los resultados obtenidos en la campaña de DGT en La Rioja, las cifras totales ascienden a 3.975 pruebas realizadas para controlar la tasa de alcohol en conductores de vehículos, de las uqe 42 (1,06%9 han resultado positivas 42 (1,06 %).

Además, otras 70 pruebas han sido realizadas para el control de consumo de drogas, de las cuales 20 (28,58 %) fueron positivas en diferentes sustancias.

Los resultados han sido:

Agentes de Tráfico de la Guardia Civil:

Alcohol:

Pruebas realizadas - 3.708.

Vehículos denunciados - 28 (0,75 %).

Drogas:

Pruebas realizadas - 65.

Vehículos denunciados - 20 (30,77 %).

Policías Locales:

Alcohol:

Pruebas realizadas - 267.

Vehículos denunciados - 14 (5,24 %).

Drogas:

Pruebas realizadas - 5.

Vehículos denunciados - 0 (0 %).