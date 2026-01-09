La campaña 'Tu hogar, mi refugio' busca que todos los niños del sistema residencial puedan crecer en familia

La Rioja cuenta con 84 familias acogiendo menores y 11 con declaración de idoneidad - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Tu hogar, mi refugio' busca que todos los niños del sistema de acogida residencial de La Rioja, con prioridad de los menores de seis años, puedan crecer en familia.

La directora general de Servicios Sociales e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, ha presentado en rueda de prensa una campaña con la que se quiere "animar a todas las personas a que se informen y a que tengan conocimiento de cómo convertirse en familia acogedora".

El acogimiento familiar, ha relatado, "es una herramienta clave de protección a los niños y niñas, porque les permite crecer en una familia y es una garantía de afecto, de estabilidad y de cuidados".

Además, ha sumado, "es un regalo de vida para los niños pero también para las familias" y así, ha dicho, lo transmiten éstas en sus testimonios de acogida.

Ha destacado que desde la Consejería están "desde el minuto uno con cualquier familia que quiera informarse y que quiera luego dar el paso" tanto con información como con formación y prestaciones económicas.

También, que "cualquier" tipo de familia puede convertirse en acogedora. "Puede ser monoparental, biparental, con hijos biológicos o sin ellos", ha señalado sin olvidar que "también puede ser familia acogedora una persona de 65 años que haya terminado su etapa laboral y quiera destinar parte de su tiempo a acoger a un menor".

La Rioja cuenta con 84 familias acogedoras (61 en familia extensa, lo que quiere decir que existe relación de consanguinidad y 23 en familia ajena). Además, hay once familias con declaración de aptitud idónea.

Con respecto a los menores, "cualquier niño que se encuentra en nuestros recursos de acogimiento residencial es objeto de ser acogido en una familia".

Como novedad, durante el año 2025 se han implantado dos tipos de modalidades de acogimiento familiar "más flexibles". Por un lado 'Un curso en familia', que consiste en acoger en tu casa a un menor durante un curso escolar, para menores de entre siete y diecisiete años.

Por otro lado, una modalidad "que está teniendo muy buenos efectos y muy buen impacto es el acogimiento familiar de fines de semana y de periodos vacacionales".

Estas modalidades se suman a las ya existentes, el acogimiento de urgencia (para menores de seis años y por un periodo de seis meses); el acogimiento temporal (que tiene una duración de dos años) y el permanente (cuando el menor no se va a volver a reintegrar con su familia biológica)

CAMPAÑA: DEL 9 AL 20 DE ENERO

La campaña, que tendrá su foco principal entre el 9 y el 20 de enero, combina tanto acciones presenciales como materiales divulgativos y experiencias interactivas y contenidos digitales.

El objetivo es llegar a toda la ciudadanía riojana y entre las actuaciones previstas destaca la instalación itinerante de una 'casa refugio' en localidades principales de La Rioja con testimonios reales de familias acogedoras.

Además, se harán talleres y espectáculos de sensibilización en la calle dirigidas a familias y a todo el público en general y se difundirán materiales audiovisuales y testimonios reales.