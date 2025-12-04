Campaña de Navidad de Acampada por Palestina exige que niñas y niños palestinos enfermos sean tratados en el San Pedro

La campaña de navidad de Acampada por Palestina exige que niñas y niños palestinos enfermos sean tratados en el Hospital San Pedro - ACAMPADA POR PALESTINA
LOGROÑO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
La campaña de Navidad de Acampada por Palestina exige "que niñas y niños palestinos enfermos sean tratados en el Hospital San Pedro". Reclama al Gobierno de La Rioja y al Ayuntamiento de Logroño que se coordinen con el Gobierno central para acoger a niñas y niños palestinos enfermos, así como a sus familias.
Los Ministerios de Sanidad y de Defensa, en coordinación con la OMS (Organización Mundial de la Salud), han organizado la evacuación de niñas y niños palestinos enfermos que, por el momento, han sido acogidos y tratados en hospitales de varias comunidades autónomas, entre ellas algunas vecinas a La Rioja, como Euskadi y Navarra.
Desde Acampada por Palestina de La Rioja se reclama al Gobierno de La Rioja que se incorpore a este programa y acoja a niñas y niños palestinos enfermos en el Hospital San Pedro. Esto conllevaría que también el Ayuntamiento de Logroño colabore, acogiendo a las familias de esas criaturas en alojamientos adecuados, de los que el ayuntamiento dispone.
"La Navidad se celebra porque un niño palestino, pobre, refugiado, nació en Belén, en medio de la actual Cisjordania ocupada". Acampada por Palestina hace un llamamiento "a los sentimientos humanitarios, e incluso religiosos, de nuestros dirigentes para que no desoigan esta razonable petición".