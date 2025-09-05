Una campaña de sensibilización y divulgación de recursos para conmemorar el Día Mundial para la Prevención del Suicidio

El Gobierno de La Rioja y el Teléfono de la Esperanza conmemoran el Día Mundial para la Prevención del Suicidio con una campaña de sensibilización y divulgación de recursos - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja y el Teléfono de la Esperanza de La Rioja han presentado este viernes, día 5, la campaña con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebrará el próximo miércoles, 10 de septiembre, bajo el lema 'Puedes elegir otro futuro'.

El subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional del Ejecutivo riojano, Carlos Piserra, ha recordado que la prevención del suicidio constituye "una prioridad dentro del Plan Estratégico de Salud Mental de La Rioja" y ha puesto en valor la iniciativa ConectaSuic, proyecto pionero en España que abrirá sus puertas en 2026 en el antiguo centro de salud de Rodríguez Paterna de Logroño.

"ConectaSuic es mucho más que unas instalaciones: es una unidad integral y ambiciosa especializada en la conducta suicida, con un enfoque innovador y multidisciplinar, que ofrecerá prevención, intervención, postvención, formación e investigación. Queremos atender de manera intensiva y continuada a quienes atraviesan ideación o conducta suicida y también acompañar a sus familias. Porque prevenir el suicidio es posible y es una responsabilidad compartida", ha señalado Piserra.

En su intervención, ha recordado que en 2024 se registraron 17 fallecimientos por suicidio en La Rioja, la cifra más baja en las últimas décadas, y que este descenso "anima a seguir trabajando, con todas las personas que sufren y con especial atención a los más jóvenes, y a reforzar la coordinación entre Atención Primaria, especialistas, servicios sociales, educación y el tercer sector". "La prevención del suicidio es posible y una responsabilidad compartida", ha concluido Piserra.

'PUEDES ELEGIR OTRO FUTURO'

Por su parte, la presidenta del Teléfono de la Esperanza de La Rioja, Cristina Díez, ha explicado los detalles de la campaña de este año, que gira en torno al cortometraje 'Todas las vidas de Virginia Woolf - All lives of Virginia Woolf', creado con técnicas de inteligencia artificial.

"Con esta obra queremos reflexionar sobre lo que hubiera ocurrido si Virginia Woolf hubiera encontrado ayuda a tiempo. Este trabajo no es solo un homenaje, sino un mensaje de confianza, una invitación a pensar que siempre hay otros caminos, otras oportunidades, incluso en los momentos más difíciles. Prevenir el suicidio pasa por hablar, por pedir ayuda sin miedo y por acompañar a las familias que sufren", ha afirmado Díez.

La presidenta del Teléfono de la Esperanza ha animado a toda la sociedad riojana a participar en las actividades organizadas con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio el próximo miércoles, 10 de septiembre, en el parque Gallarza de Logroño:

De 10,00 a 19,30 horas: Espacio de escucha y actividades de sensibilización, con reparto de material informativo y el mural participativo 'Futuros posibles'.

20,00 horas: Acto 'Luz para la Esperanza', con la lectura del manifiesto para la prevención del suicidio y un encendido de velas en memoria de las personas fallecidas en 2024 y en apoyo a sus familias y amigos.

"Queremos que este 10 de septiembre sea una jornada de comunidad, de diálogo y de esperanza. Porque nadie debería enfrentarse a la desesperanza en soledad. Siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Siempre es posible elegir otro futuro", ha subrayado Díez.

Actualmente, el Teléfono de la Esperanza de La Rioja (941 49 06 06) atiende las 24 horas del día los 365 días del año y ha reforzado su servicio con un chat por WhatsApp especialmente dirigido a los jóvenes. Desde su creación en 2004, ha realizado más de 170.000 intervenciones en la comunidad.