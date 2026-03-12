Capellán anuncia la prórroga del plan para la aquisición de vehículos con un millón de euros más

Archivo - El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha anunciado hoy en el pleno del Parlamento de La Rioja la ampliación del plan para la adquisición de vehículos con un millón de euros más.

Capellán, a respuesta a una pregunta de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, que ha querido conocer la política de incentivos del Gobierno riojano, ha recordado cómo la Agencia de Desarrollo Económico (ADER) ha cerrado la convocatoria de ayudas para la adquisición de vehículos en dos meses y medio.

De este modo, ha dicho, se han finalizado los fondos beneficiando a ochocientos riojanos y se ha colaborado en la "renovación de un parque obsoleto que nos saque de la cola" de Europa.

Dado el "éxito" de la convocatoria, el Gobierno de La Rioja ha decidido, ha anunciado Capellán, habilitar una partida adicional de un millón de euros desde ADER "para, de nuevo con el sector, hacer posible que otros cuatrocientos riojanos se puedan beneficiar".

Unas ayudas, ha subrayado, con las que se "consigue renovar el parque móvil de La Rioja, mejorar las emisiones y hacer la menor contaminación posible a través del automóvil; y, sobre todo, seguir estimulando un sector clave en la actividad económica de La Rioja".

"Aunque anunciamos un plan, con dos millones de euros, de enero hasta junio", ha resaltado, en "sólo dos meses" se agotó y "el éxito del plan significa, no sólo que el sector se ha estimulado, sino se ha activado y hemos liderado las ventas estos dos meses".

Capellán se ha mostrado "orgulloso" de que La Rioja lidere la venta de automóviles en España, con un 26,3 por ciento de incremento, frente al 4,6 de España, en los dos meses en los que han estado activas las ayudas.

Algo que ha destacado teniendo en cuenta que España, ha dicho, está a la cola de Europa con un parque obsoleto, "y que ese parque móvil obsoleto significa, según la Dirección General de Tráfico, riesgos de seguridad vial".