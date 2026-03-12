El Gobierno riojano acuerda un Plan Industrial para La Rioja "consensuado" con agentes económicos y sociales

Archivo - El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha informado hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, de que el Ejecutivo regional ha acordado un Plan de Desarrollo Industrial "consensuado" con los agentes económicos y sociales.

Capellán, en respuesta a una pregunta de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, sobre la política industrial, ha indicado que, desde el Gobierno riojano, se ha estado trabajando "todo el año 2025" junto con la Mesa de Diálogo Social.

Fruto de este esfuerzo, ha dicho, se cuenta ya con un Plan de Desarrollo Industrial para La Rioja 2026-2028, "cuyo documento consensuado, trabajado, ya está finalizado".

De este modo, "hoy mismo" se ha convocado al Consejo de Diálogo Social de La Rioja para, junto con los representantes de los empresarios y los agentes sociales "llevar a cabo esa presentación de un plan industrial para el conjunto de la Rioja".