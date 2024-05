Capellán apela al Pacto de Infraestructuras y advierte de que no aceptará "modificaciones" en los enlaces de la AP-68

Pide al arco parlamentario "ir unánimes con una voz", clamando: "Que la Alta Velocidad la tiene ya medio país"

LOGROÑO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha apelado hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, al Pacto de Infraestructuras firmado en la Cámara riojana en 2018 para advertir de que no aceptará "modificaciones" en los enlaces previstos en ese "acuerdo histórico" para la autopista AP-68.

Capellán ha cerrado el debate en una proposición no de ley del Partido Popular con la que esta formación pedía el acuerdo de los diputados para instar al Gobierno de La Rioja a solicitar al de España que impulse la construcción de nuevos enlaces de la AP-68 para convertirla en más permeable y vertebradora.

Tras un debate en el que se ha visto acuerdo para esta reivindicación (aunque con matices) el presidente riojano ha querido intervenir para proclamar que el Gobierno de España tiene "un colaborador" en el Gobierno de La Rioja "pero también un defensor inquebrantable cuando no se cumple" lo que defiende esta comunidad.

En materia ferroviaria ha preguntado "cuál es el problema" de que La Rioja quiera tener "dos frecuencias más entre Logroño y Madrid" que le permitan conectarse con la capital riojana en tren horas.

Ha cuestionado si "alguien tiene algo contra esa propuesta" y ha considerado que es "donde está el tema mas importante que tiene que solventar esta región".

De forma paralela, se ha referido a la Alta Velocidad y al corredor Cantábrico Mediterráneo, reclamando: "La Alta Velocidad la tiene ya medio país".

Ha pedido a los diputados "impulsar unánimes con una voz" las necesidades de La Rioja. "Que bastante nos nigunean por el poco peso político", les ha dicho recordando que "ya hay un pacto", firmado en el año 2018, y lo que hay que hacer es "reforzarlo".

PACTO DESDE EL AÑO 2018: ENLACE POR SAN ASENSIO

Para Capellán, la "lealtad institucional" es que un gobierno autonómico se entere "como Dios manda" de las inversiones, en una reunión bilateral.

A este respecto, durante el debate parlamentario se ha deslizado el hecho de que, desde la bancada socialista, se tenía información de que hay cinco enlaces previstos.

Lo "chocante" para Capellán es que el pacto de 2018 habla, por ejemplo, de un enlace en La Rioja Alta por San Asensio "que vertebra el Valle del Najerilla con el norte de España".

"Y si es algo consensuado por qué nos enteramos de que ya no va por San Asensio sin sentarse a dialogar", ha espetado Capellán adivirtiendo: "No vamos a aceptar modificaciones en enlaces que vayan en contra de ese pacto histórico".

Ha dicho a los diputados que le "encanta saber" que están "todos de acuerdo" para que cuando traslade al ministro de Transportes, Oscar Puente, con el que tiene previsto un encuentro el 31 de mayo, le diga: "Esta es la voz unánime" de La Rioja, advirtiendo a los diputados de los riesgos de "empezar a mostrar fisuras".

Volviendo al ferrocarril, ha señalado que sí, consideró "decepcionante" la pretensión del Gobierno central de poner en marcha un línea que pasase por Haro, cuando desde el Gobierno riojano se pedía pasar por Calahorra para hacer el trayecto en tres horas.

Para explicarlo se ha apoyado en la RAE, indicando que algo es decepcionante "cuando no cumple lo que se esperaba". "Si habíamos planteado bajar a tres horas, y en algunos casos menos, con parada en Calahorra qué voy a decir, que cumple las esperanzas y expectativas", ha reclamado a los diputados.

El Gobierno riojano, "sigue manteniendo" esa esperanza en algo "tan sencillo como que con la red de infraestructura existente podamos en menos de tres horas, y pasando por Calahorra, llegar a Madrid".

En definitiva, para el presidente del Gobierno riojano está claro que "todo el potencial y las capacidades de La Rioja viven lastradas de manera grave por el déficit de infraestructuras de comunicación".

DESLEALTAD INSTITUCIONAL

El debate de la proposición no de ley lo ha iniciado el 'popular' Diego Bengoa, quien ha calificado de "lógico" dotar nuevos enlaces a la AP-68, de cara a su liberalización en el año 2026.

Ha visto "necesario" el "impulso" a nuevos enlaces que, en el momento en el que ya no haya que pagar peaje, la "conviertan es permeable y vertebradora".

El Partido Socialista ha defendido una enmienda, en boca del diputado Jesus María García, para pedir que se "aceleren" los enlaces (no se impulsen) porque, ha dicho, ya están previstos.

Así, ha dicho, hay cinco enlaces contemplados y, en concreto, el de Padrejón-Lodosa concluirá este verano; el de calahorra ya se ha licitado; Aldeanueva y Briones se sacará a licitación; y el de Haro está en remodelación.

"La deslealtad llevada a la máxima potencia", le ha clamado Bengoa afeando que el Gobierno central haya trasladado al PSOE la existencia de estos futuros enlaces pero no al Gobierno riojano y rechazando, por tanto, su enmienda. "Nos informan desde la oposición de las cosas que no se informa al gobierno", ha dicho después Capellán.

El diputado de Izquierda Unida Carlos Ollero ha trasladado a la bancada 'popular' cómo no sirve la reivindicación "sólo" cuando gobierna un partido distinto.

Tras señalar el "error" que fue ampliar la concesión de la autopista ha visto "claro" que el objetivo a futuro es "un impulso de todas las infraestructuras desde un punto de vista social y sostenible". Por eso, ha entendido que estos enlaces deberían "planificarse cuanto antes".

El diputado de Vox Hector Alacid ha apelado a Santo Tomás para decir que, como él, en este partido: "Si no lo vemos no lo creemos". Así, ha dicho no fiarse de la promesa del Gobierno socialista de que estará liberalizada en el año 2026 y ha recordado a los 'populares' que ya podría estar hecho si no lo hubieran ampliado.