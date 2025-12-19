Capellán, sobre centro empleo Asprodema: Reflejo de "una sociedad inclusiva" que da "oportunidades a todas las personas"

Visita al centro Vareia - GOBIERNO DE LA RIOJA

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha asegurado este viernes, durante una visita al centro especial de empleo 'Vareia' de Asprodema en el barrio logroñés de Varea, que esta instalación es "el reflejo de una sociedad plenamente inclusiva, una sociedad que quiere avanzar también en el progreso social y dar oportunidades a todas las personas, al margen de sus capacidades".

Capellán, junto al consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, y el presidente de Asprodema, Jesús Maica, entre otros, ha recorrido las instalaciones del centro, en el que trabajan 99 personas, 87 de ellas con discapacidad intelectual.

Han aprovechado igualmente para mantener un encuentro con los responsables de la entidad, que le han explicado el funcionamiento de la unidad de apoyo de Asprodema Empleo, así como su metodología de trabajo.

El objetivo de estas unidades de apoyo es trabajar por la inclusión social, laboral y cultural de las personas trabajadoras del centro. Es un servicio centrado en la persona, basado en la evolución continua y en la atención a las circunstancias personales que conforman su diversidad atendiendo a su ciclo vital.

En este sentido, Capellán ha recalcado que "Asprodema, de manera ejemplar, identifica las necesidades de cada uno de los trabajadores, las potencia y permite que todas las personas se pongan al servicio de la sociedad".

Este trabajo se lleva a cabo a través de un equipo multidisciplinar formado por distintos perfiles profesionales: psicólogos, trabajadores sociales, formadores, preparadores laborales y encargados de producción.

El fin principal es que cada persona con discapacidad intelectual pueda desarrollarse plenamente en su trabajo y en su vida personal.

En el centro 'Vareia', las personas con discapacidad, tanto los trabajadores como los que realizan sus prácticas tras la etapa formativa, "desarrollan sus capacidades y habilidades laborales", con el objetivo de que "transiten para que puedan hacerlo de manera autónoma y plena en otras empresas o en la Administración pública".

De esta forma, "todo el aprendizaje que han obtenido, junto con esas capacidades adquiridas y desarrolladas en Asprodema, les permite tener esa autonomía para trabajar en centros que no sean especiales de empleo", ha incidido el presidente del Gobierno riojano.

CUARENTA ANIVERSARIO.

Asprodema, entidad sin ánimo de lucro que celebra este año su 40 aniversario, ofrece servicios al colectivo de personas con discapacidad intelectual y sus familias en ámbitos como la formación, el empleo, el ocio o la promoción de la autonomía personal.

Cuenta con una residencia y varios centros ocupacionales, de día y de empleo, en Nájera y en Logroño. Estos dos centros especiales de empleo disponen de una plantilla de 112 trabajadores con un contrato indefinido (99 con discapacidad intelectual).

Las principales actividades que llevan a cabo en estos centros están relacionadas con la jardinería, limpieza, así como con la preparación y envasado de productos como estuches de vino, zapatillas o guantes ignífugos, por ejemplo. En los dos últimos años, el Gobierno de La Rioja ha destinado más de 1,8 millones de euros para financiar las unidades de apoyo en sus centros de empleo, así como ayudas a la inversión fija generadora de empleos, entre otras cuestiones.