Capellán defiende la libertad de expresión con "moderación" tras las protestas frente a Ferraz

"No me quita el sueño nada salvo cuando afecta a La Rioja"

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, preguntado hoy por la manifestación, ayer, frente a la sede del PSOE en Ferraz en contra de la Ley de Amnistía, ha considerado que "tiene que haber libertad de expresión dentro de la moderación".

Capellán, preguntado por los periodistas en la rueda de prensa en la que ha dado a conocer el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma acerca de los incidentes en Ferraz, ha recordado cuál era el objeto de la comparecencia y ha creído que "las cosas de la política nacional son importantes" pero prefiere hablar de aquello para lo que le han elegido los riojanos.

"El resto de cosas", ha añadido, "las veo pasar e intento no pronunciarme". Aún así, ha indicado que es una persona que considera que "tiene que haber libertad de expresión, pero siempre desde la moderación, de manera pacífica".

Ha insistido en no querer pronunciarse, porque "hay muchos temas del ámbito nacional de los que podríamos hablar", pero los riojanos, ha subrayado, le han elegido "para que trabaje por La Rioja" e intenta "concentrar" todo su "esfuerzo" en eso.

"No me quita el sueño nada de lo que pasa nacional salvo cuando afecta a La Rioja; yo he venido aquí para defender y trabajar por La Rioja, ese es mi compromiso y de ahí no me va a sacar nadie en estos cuatro años ni en Madrid ni fuera de Madrid", ha afirmado.