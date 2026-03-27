Capellán destaca la apuesta por innovación constante de Cerámica Sampedro para ser referencia nacional en construcción

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, visita las instalaciones de Cerámicas Sampedro con motivo del 145 aniversario de la empresa - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha destacado, durante la visita a las instalaciones de Cerámica Sampedro en Lardero, la apuesta de esta empresa familiar riojana "por la innovación constante para ser referencia nacional en el sector de la construcción".

La compañía, una de las once riojanas distinguidas el año pasado por CEPYME, fue la primera fábrica española robotizada de ladrillo tradicional, puesta en marcha en el año 2000, con una inversión de 12 millones de euros.

Capellán, que ha estado acompañado por la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, y el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, ha apuntado que la firma ha sido capaz de aunar "tradición familiar con innovación" y cuenta actualmente con dos plantas y una cantera con silo, cuya puesta en marcha le permitió, en 1990, convertirse en la primera empresa española en instalar un silo pudridero de tierras totalmente automatizado y con extracción de arcillas mediante draga.

Los materiales fabricados por Cerámica Sampedro se emplean en proyectos de edificación residencial y equipamientos en distintos puntos de España, como el nuevo Laboratorio Regional de La Rioja, la reconstrucción del Edificio Campanar, en Valencia, o el nuevo Hospital de Alcañiz. Cerámica Sampedro cumple 145 años desde que Simón Sampedro la pusiese en marcha, en 1881. Actualmente, la sexta generación está al frente de esta empresa cuya plantilla oscila entre 30 y 50 personas.

En 2025, facturó 11 millones de euros y produjo un total de 99.000 toneladas. "Cualquier empresa en un sector tan competitivo para llegar a pleno siglo XXI siendo una empresa líder, innovadora y de referencia en el sector de la construcción con un producto de calidad, ha tenido que afrontar muchos retos, muchos desafíos, cambiar permanentemente e innovar, eso es precisamente lo que ha hecho Cerámica San Pedro.

Desde los años 60, con su proceso de industrialización y robotización han sido pioneros en muchos aspectos", ha resaltado.

La planta dedicada a la fabricación de los ladrillos tradicionales -hueco doble, hueco sencillo y perforado- ha llevado a cabo constantes innovaciones y ampliaciones para incorporar a los procesos de fabricación los últimos avances tecnológicos.

Con una superficie de 7.000 metros cuadrados cubiertos y un almacén de 20.000, la planta dispone de un horno, dotado con las más modernas técnicas de regulación, y su capacidad total de producción es de 90.000 toneladas al año. Esta planta trabaja entre dos y tres meses al año.

Asimismo, la planta de bloque y tabiques, con una superficie de 32.000 metros cuadrados -7.000 cubiertos- produce bloques Termoarcilla, tabiquería cerámica de gran formatoTGF y bloques rectificados ECOrec, materiales que no solo ofrecen rentabilidad constructiva, sino que también contribuyen a la construcción sostenible y al respeto por el medio ambiente.

Esta planta, activa durante seis o siete meses al año, posee una capacidad de producción de 110.000 toneladas al año. "Son proveedores y facilitan que la moderna construcción tenga soluciones eficientes, lo que supone un orgullo para La Rioja porque una empresa familiar, una familia apegada al territorio, que lleva casi siglo y medio de recorrido y que mira al futuro con relevo generacional. Una de esas empresas familiares que hace que La Rioja progrese, avance, genere riqueza y empleo, y que pueda mirar al futuro con esperanza", ha añadido.

La empresa también dispone de una cantera de extracción de arcilla de 2.000.000 metros cuadrados, que ofrece servicio continuo a las distintas plantas. Para la preparación y adecuación de la arcilla, la compañía cuenta con un silo pudridero de 8.000 metros cúbicos, en el que se produce la sedimentación y homogeneización de la materia prima.