Capellán destaca la evolución de la firma riojana Comercial Oja desde sus inicios en 1986

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, asiste a los actos organizados con motivo de la conmemoración del 40.º aniversario del Grupo Oja. - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, ha destacado hoy, día 3, en Navarrete, durante el acto organizado con motivo del cuadragésimo aniversario de la empresa familiar riojana Comercial Oja, la evolución de esta firma, que ha pasado de ser un almacenista local en sus inicios en 1986 "a convertirse en un grupo empresarial diversificado, con presencia en más de catorce provincias españolas y con una posición relevante en el norte del país".

Capellán ha recordado que, "durante cuatro décadas, se suceden cambios constantes y de adaptación continua, transformaciones en los hábitos de consumo, cambios tecnológicos y momentos de gran incertidumbre.

En este contexto, sus fundadores, Pepe Rioja y Magdalena Manzanares, primero; y Javier Rioja, actual relevo generacional; han sabido ampliar progresivamente su área de influencia e integrarse en distintas redes nacionales, lo que ha facilitado su crecimiento, la consolidación de alianzas y el refuerzo de su posición en el canal especializado".

Creada en 1986, Comercial Oja se dedica principalmente a la distribución mayorista de electrodomésticos, desde la que ha ido abordando otros productos como imagen y sonido y mobiliario de cocinas, entre otros. A esta actividad, añadió en 2018 la venta minorista a través de su enseña OjaConecta, tienda situada en sus propios almacenes de 7.000 metros cuadrados de Navarrete.

En sus primeros años, la empresa se centró en la distribución mayorista de electrodomésticos y fue ampliando progresivamente su área de influencia hacia Navarra, Burgos, Álava y Soria. La empresa ha seguido avanzando con el desarrollo de marcas propias de tiendas o proyectos como Avanza Digital.

Comercial Oja ha recibido reconocimientos como el Premio Mercurio Empresa Avanzada 2022, el Sello de PYME Innovadora en 2023 y, en 2026, el premio de FECE como Comercio Más Innovador de Electrohogar de España.