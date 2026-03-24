Capellán destaca la presencia de 24 empresas riojanas en Alimentaria como impulso a su proyección internacional

Gonzalo Capellán destaca en el 50 aniversario de Alimentaria la presencia de 24 empresas riojanas como impulso a su proyección internacional - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha remarcado el potencial de las firmas riojanas en la Feria Alimentaria 2026, donde "la presencia de nuestras empresas en una feria de esta magnitud demuestra la fortaleza, la calidad y la capacidad de innovación del sector agroalimentario riojano, así como su proyección para seguir creciendo en los mercados internacionales".

Gonzalo Capellán ha realizado estas declaraciones este martes, en Barcelona, durante su visita, junto a la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, a las 24 empresas riojanas presentes en este salón de periodicidad bienal, evento de referencia para el sector que conmemora este año su 50 aniversario y que se celebra del 24 al 26 de marzo en Barcelona.

Durante su recorrido, el presidente ha destacado la participación de estas empresas, además del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), en un escaparate mundial de referencia para el sector agroalimentario y clave a la hora de ampliar oportunidades de internacionalización.

En este sentido, Capellán ha contextualizado esta participación en el papel estratégico de la feria, señalando que "Alimentaria cumple 50 años proyectando el sector alimentario de España y de nuestra región a todo el mundo, en una acción en la que 24 empresas riojanas están presentes para seguir abriendo mercados".

Asimismo, ha subrayado que este certamen "es un mercado clave cada dos años, especialmente en una edición en la que se ha reforzado su dimensión internacional".

En este contexto, el presidente ha puesto en valor las oportunidades que ofrece la feria, que reúne a 1.500 compradores internacionales de más de 100 países y más de 110.000 profesionales, señalando que "es en este entorno donde las empresas riojanas tienen que seguir siendo competitivas y mostrar la calidad extraordinaria de nuestros productos".

PARTICIPACIÓN.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente y en colaboración con la Federación de Empresas de La Rioja (FER), organiza la participación agrupada de 14 empresas riojanas, una más que en la edición anterior, financiando el 85% del coste de la superficie contratada, con una aportación de 39.743,11 euros, mientras que las empresas asumen el 15% restante.

En este sentido, Capellán ha destacado que "hemos hecho un esfuerzo para facilitar la presencia de las empresas, mejorar su representación y favorecer que sigan haciendo negocio y estableciendo contactos con compradores y distribuidores nacionales e internacionales".

El presidente ha incidido en que "apoyar la internacionalización del sector agroalimentario es una prioridad estratégica para el Gobierno de La Rioja, porque supone generar más oportunidades, abrir nuevos mercados y reforzar el posicionamiento de nuestros productos".

Además, ha puesto en valor el peso del sector en la economía regional, recordando que "la industria agroalimentaria ha crecido un 5,4% en exportaciones en 2025, alcanzando los 549 millones de euros y representando el 24,2% de las exportaciones industriales de La Rioja", lo que la convierte en "una de las puntas de lanza de la economía riojana".

Capellán ha destacado también la fortaleza del modelo exportador riojano, señalando que "La Rioja ha cerrado con una tasa de cobertura del 125%, situándose como la quinta comunidad autónoma con mejor saldo exterior", y ha subrayado la importancia de seguir apoyando a las empresas para "seguir ganando mercados, generar riqueza y empleo".

En relación con los mercados exteriores, el presidente ha señalado que el 68% de las exportaciones se dirigen a la Unión Europea, destacando la estabilidad de países como Francia, Portugal, Alemania, Italia o Países Bajos, y ha subrayado la importancia de "consolidar estos mercados y estar preparados para responder a los cambios del contexto internacional".

Finalmente, Capellán ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo regional con el sector, destacando que "desde el Gobierno de La Rioja estamos cerca de las empresas, conocemos sus necesidades y mantenemos un diálogo permanente para apoyar su crecimiento", al tiempo que ha confiado en que el contexto internacional se estabilice para que "el esfuerzo de las empresas, muchas de ellas pymes muy competitivas, siga dando sus frutos".

EMPRESAS RIOJANAS EN ALIMENTARIA 2026.

Las 24 empresas riojanas participantes se distribuyen en distintos pabellones temáticos del certamen. En el pabellón de snacks, galletas y confitería participan Pafritas, Mushbits-Carlomi 25, Dulces El Avión y Palacios Alimentación.

En el ámbito cárnico y lácteo, dentro del salón Intercarn e Interlact, están presentes Cerrillo Gourmet, Embutidos y Jamones Loza, Embutidos Ortiz, Martínez Somalo, GAM Family, La Alegría Riojana-Costa Food y Queso Los Cameros. En el espacio Restaurama participa XEXPRIMIR, especializada en sopas y zumos frescos.

En el pabellón de productos de alimentación y conservas se concentran empresas como Vinagrerías Riojanas, Conservas Virto, Bacalaos Alejandra, Cosami, Kel Grupo Alimentario, Conservas La Fragua (SACESA), Conservas JJJ y Rioverde, además de las firmas ecológicas Embutidos Luis Gil y Bodegas Navarrsotillo.

También participan Conservas Emperatriz en Fine Foods y UCC Coffee Spain en el área de café, panadería y pastelería. Asimismo, el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA) cuenta con presencia en el certamen, reforzando el papel de La Rioja en el ámbito de la innovación alimentaria.