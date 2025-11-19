Capellán destaca el valor de las empresas riojanas de base tecnológica en el desarrollo de productos y servicios de alto

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, visita el Vivero de Empresas de Base Tecnológica y Servicios Avanzados de ADER, que acoge un kiosko demo de Welltech Electronics - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha destacado hoy, día 19, durante su visita al kiosko demo de la firma Welltech Sleep Electronics en el vivero de empresas de la ADER, el valor de las empresas riojanas de base tecnológica en el desarrollo de productos y servicios de alto valor añadido.

Unas iniciativas, ha añadido, "que siguen innovando desde la investigación y el desarrollo, apuestas de futuro de esta región". Acompañado por el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, ha recordado que uno de los compromisos del Ejecutivo regional es el fomento, impulso y aceleración de estas empresas de base tecnológica.

En este sentido, ha aludido a las ayudas convocadas por la agencia de Desarrollo, en el marco del Programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH) y el proyecto Tech FabLab, coordinado por La Rioja y mediante el cual se han invertido 15,6 millones de euros, 11,6 provenientes de fondos europeos, para acelerar proyectos en tecnologías emergentes en salud o el sector agroalimentario.

"Creo que este tipo de actividades empresariales innovadoras, emprendedoras, punteras a nivel mundial merecen ser acompañadas porque resulta clave para el desarrollo también de la región y de sus empresas. En esta fase de desarrollo tecnológico y de crecimiento, las administraciones estamos para ayudar, para colaborar y para que encuentren en La Rioja un espacio adecuado donde seguir desarrollando sus iniciativas y sus proyectos", ha subrayado el presidente.

Welltech Sleep Electronics es una ingeniería fundada en 2022 dedicada en exclusiva a desarrollar hardware para el sector del descanso. Con apenas tres años de existencia, pero capitalizando un legado industrial riojano que se remonta a 1940, la compañía diseña y fabrica soluciones electrónicas avanzadas para los sectores del sueño y el bienestar, integrando hardware, software y firmware propios.

Aunque tiene su sede en el Centro de Empresas e Innovación BIC Bizkaia Ezkerraldea (Barakaldo), desde enero de este año 2025 ha implantado un centro de trabajo en La Rioja en el vivero de empresas de base tecnológica y servicios avanzados de la ADER.

Su modelo de negocio se centra en el desarrollo de tecnologías activas orientadas al diagnóstico y mejora de la calidad del sueño y sus comorbilidades, con validaciones médicas realizadas en colaboración con hospitales y centros médicos, como el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) y la Unidad del Sueño del Hospital San Pedro.

Con un marcado carácter innovador y de investigación aplicada, Welltech impulsa proyectos orientados a la detección temprana, diagnóstico e incluso mejora de enfermedades como las apneas del sueño, las enfermedades neurodegenerativas y otros trastornos del descanso.

Su estrategia internacional de protección tecnológica incluye más de 15 registros entre patentes, modelos de utilidad y solicitudes en curso, que abarcan tanto algoritmos como hardware y diseño. Entre sus innovaciones destaca su colchón inteligente, equipado con sensores y actuadores que mejoran la calidad del sueño y reducen la latencia en más de un 25%, como demuestran las ya más de cinco millones de horas de uso real registradas en los servidores de Welltech.

La idea de Welltech es también comunicarse con otros equipos inteligentes del hogar y que se complementen. Por ejemplo, la compañía combina su tecnología aplicada a los colchones con un 'anillo inteligente' que ofrece a sus clientes y que durante el día va recogiendo la actividad del usuario, saturación de oxígeno y otros parámetros y se la trasmite al dispositivo del colchón. Eso, junto con la información del sueño, se complementan para dar información y consejos al cliente.

"Lo importante para el Gobierno regional es que estas iniciativas de máxima innovación tecnológica que tiene además raíces en esta tierra, en La Rioja, puedan ser ayudadas, ser acompañadas desde La Rioja y desde ADER. Lo hacemos potenciando todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, la innovación y la aceleración de empresas, así como su escalado. Estamos encantados y orgullosos de que un proyecto tan innovador, tan puntero pueda también tener una pata aquí en nuestra región y pueda desarrollarse en colaboración con ADER y con el Hospital San Pedro", ha destacado Capellán.

MEDIA DOCENA DE FIRMAS INSTADAS EN EL VIVERO Y TRES MÁS EN ANÁLISIS

El Vivero de Empresas de ADER, ubicado en la calle Lope de Vega de Logroño, está destinado a empresas innovadoras, constituidas hace menos de 5 años o a punto de crearse y que cuenten con un alto potencial de crecimiento. Estas firmas pueden solicitar una oficina exclusiva para su iniciativa en el Vivero de Empresas de Base Tecnológica y Servicios Avanzados de ADER.

El Vivero es un espacio de acogida temporal donde pueden ubicarse las empresas dos años de actividad, con la finalidad de acompañarlas y prestarles servicios adaptados a las necesidades de cada proyecto empresarial, mediante una gestión que facilita el desarrollo de las iniciativas de interés regional.

Además de disponer de una oficina exclusiva, las empresas del Vivero reciben un asesoramiento personalizado, formación y apoyo con el objetivo de favorecer el nacimiento, arranque y consolidación de nuevas empresas; favorecer la generación de empleo; así como diversificar la estructura productiva de la región, favoreciendo la instalación de empresas de carácter innovador. En la actualidad, el vivero cuenta con seis empresas residentes y tenemos tres más en proceso de análisis para su posible incorporación.