Capellán escoge el "color de los maravillosos paisajes de La Rioja" para brindar por la Navidad y el Año Nuevo

El presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha deseado hoy "que el color de los maravillosos paisajes de La Rioja nos brinde a todos el escenario donde disfrutar de una feliz Navidad y un ilusionante Año Nuevo".

En un video plagado de los escenarios naturales que ofrece la comunidad, y que el presidente riojano recorre en su felicitación, Capellán ha destacado cómo "La Rioja es una tierra rica en patrimonio histórico, artístico y cultural, pero también atesora un extraordinario patrimonio natural".

"Los maravillosos paisajes de nuestra tierra, la sierra, el valle, los ríos que le dan vida, entre ellos el gran río, el Ebro, que entra en nuestra tierra por Briñas, el portal de la Rioja", ha dicho.

El jefe del Ejecutivo riojano ha señalado cómo "el río Ebro fluye recorriendo toda la Rioja de oeste a este y dejando a su paso una rica y extensa vega fluvial que da sustento a nuestra agricultura, a sus ricos productos, a nuestros viñedos, a nuestros frutales y a nuestras hortalizas, hasta llegar a Alfaro".

"Y aquí en Alfaro en los Sotos del Ebro", ha seguido, "da una muestra de nuestro patrimonio natural de la rica biodiversidad que sustenta el r Ebro y nuestra regi Y si el río Ebro recorre todo el norte de La Rioja, al sur se alzan imperiosas sus montañas, las del sistema ibérico, en cuyas cumbres caen las lluvias, las nieves, el agua que nutre los siete ríos que dibujan los siete valles de nuestra tierra".

Después se ha detenido "en el Parque de Sierra Cebollera", donde, ha incidido, "se da de nuevo un maravilloso enclave de patrimonio natural y de biodiversidad, pero también del rico patrimonio endográfico, cultural, que surca a los cameros".

El vídeo no sólo muestra los distintos escenarios que esconde el surcar del río por la comunidad sino que, también, se detiene en sus pueblos y en algunas de sus tradiciones, como las almazuelas.