Capellán expresa su tristeza por el fallecimiento de Maricarmen y no ve adecuado "politizar la muerte de las personas"

Maricarmen prepara una bolsa con sus cosas, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

LOGROÑO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha expresado su "tristeza y dolor" por el fallecimiento de Maricarmen a la vez que ha considerado que "politizar la muerte de las personas no es adecuado".

De forma escueta, Gonzalo Capellán ha respondido así a preguntas de los periodistas que querían obtener una reflexión del líder del Ejecutivo riojano acerca de todo lo ocurrido tras el desahucio de esta mujer de 87 años que ha desencadenado en un adelanto electoral y numerosas movilizaciones a lo largo de todo el país.

Aún así, el presidente sí que ha querido expresar "el sentir de cualquier ser humano, de cualquier español y de cualquier riojano; la tristeza y el dolor que ha producido una muerte".

Maricamen Abascal, convertida en símbolo de la lucha por la vivienda digna, falleció este miércoles, según confirmó el Sindicato de Inquilinas. El desahucio de Maricarmen, de 87 años, derivó en la acampada de la Puerta del Sol.

La anciana estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre. Ese día fue sacada en camilla de su casa, ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda y en la que había vivido 71 años, tras ejecutarse la orden de lanzamiento y pese a la protesta de decenas de activistas y vecinos. Fue trasladada al centro hospitalario madrileño por su delicado estado de salud hasta que, finalmente, falleció.