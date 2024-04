Capellán lamenta, sobre el tren a Madrid y 'Glosas', que las personas quieran "patrimonializar las instituciones"

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha lamentado, preguntado por dos asuntos de actualidad para la región, el anuncio del Ministerio Transporte de poner una nueva frecuencia de tren de Logroño, y sobre la negativa de la Real Academia de la Historia de ceder las 'Glosas', que las personas quieran "patrimonializar las instituciones".

Capellán ha respondido de este modo a cuestiones planteadas tras la conferencia 'La sociedad del bienestar en el siglo XXI', organizado por diario 'La Rioja', en colaboración con 'Caixabank'. Al acto han asistido, entre otras personalidades, el presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

El presidente del Ejecutivo regional, en un debate moderado por la directora de diario 'La Rioja', Teresa Cobo, ha sido preguntado acerca del nuevo tren directo desde Logroño a Madrid por Miranda de Ebro, señalando que "no cumple las expectativas", porque, entre otras cuestiones, "nos lleva a comunicarnos con Madrid en casi cuatro horas, y además deja aislada al 38 por ciento de la población de la región, de La Rioja Baja, porque no para en Calahorra".

Un nuevo tren, ha insistido, que "en vez de mejorar las tres horas y media que tarda el actual, lo alarga hasta las cuatro horas", ante lo que "seguiré con la reivindicación de lo que creo que es la mejor propuesta para nuestro territorio".

"Soy una persona moderada que no entro en polémicas, porque no resuelven nada", ha señalado Capellán que si que ha lamentado que lleva cinco meses para obtener una respuesta del ministro de Transportes, Óscar Puente, ante una propuesta "razonable y viable que pusimos para mejorar las conexiones ferroviarias", y mientras nos encontramos con un "anuncio en rueda de prensa del ministro, que ni siquiera se me comunica".

A pesar de ello, ha asegurado que "soy una persona paciente" y, por ello, "seguiré esperando, por supuesto, correctamente, hasta que el ministro quiera debatir y conocer de primera mano por qué es la mejor opción que queremos a los riojanos", pero también ha indicado que "no voy a esperar con los brazos cruzados, sino que "en cada foro que tenga realizaré la reivindicación".

Capellán duda, a pesar de los comentarios de Puente en X (antes Twitter) de eliminar la propuesta para el tren a La Rioja, que ello vaya a suceder, porque "creo que si un Ministerio saca un plan calculado de unas conexiones, y tiene una decisión y una planificación", no cree que vaya a modificarlo por "lo caprichos, arbitrios o decisiones unitalerales personales, como si fuera un propietario del patrimonio".

Por otra parte, el presidente riojano ha anunciado que se le ha encargado al experto en infraestructura Iñaki Barrón un estudio para que "nos dé un diagnóstico preciso de lo que necesitaría La Rioja para mejorar también vertebración interna".

En este punto, ha reconocido que el "gran proyecto de vertebración interna es que cuando culmine y termine la concesión a la autopista AP68, en 2026, se liberalice", sin olvidar también que el tren "también puede vertebrar la comunidad".

RECLAMACIÓN DE LAS 'GLOSAS'

Por otra parte, preguntado por la negativa de la cesión de las 'Glosas' a La Rioja por parte de la Real Academia de la Historia, ha señalado, en alusión a la presidenta del órgano, que "las personas cuando están en instituciones no tienen que patrimonializar las cosas, no son suyas", porque "el patrimonio es de todos los españoles".

Ante ello, ha asegurado que "tenemos derecho al disfrute" de las 'Glosas', algo que "hemos pedido racionalmente" para "en una exposición, en 2026, relance San Millán como origen del español" y "pongamos en valor todo el turismo cultural".

Además, para Capellán "hemos dado un salto cualitativo en la legitimidad moral y también histórica para que ese patrimonio esté aquí se contemple", ya que "hemos conocido que el hallazgo historiográfico de que los Códice no salieron legalmente en 1821, que era el gran argumento de custodia de la Real Academia, sino que lo fueron ilegalmente en 1851".

Ante esto, "estamos esperando una nueva respuesta de la Real Academia de la Historia". De hecho, ha recordado que "he escrito una carta para que nos reciban y siempre lo mismo, con documentos, con cosas viables, con cosas razonables como nos corresponde como institución", aunque "creo que con la razón histórica y de todo tipo, y la legitimidad está de nuestra parte".