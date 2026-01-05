Capellán pide a los Reyes Magos infraestructuras y "culminar proyectos" en La Rioja y "recuperar la cordura" en el mundo

Los Reyes Magos han acudido esta mañana al Palacete de Gobierno - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El desarrollo de las infraestructuras, sobre todo, poder contar con "trenes del siglo XXI" en la comunidad; "culminar proyectos" de región, como la ampliación del Hospital San Pedro; empleo; vivienda especialmente "para jóvenes"; el éxito de la exposición 'AutorIA' en San Millán.

Han sido algunas de las peticiones que el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha incluido en su carta a los Reyes Magos para este 2026, un escrito que ha entregado en mano a Melchor, Gaspar y Baltasar, que se han acercado este mediodía hasta el Palacete de Gobierno, donde han saludado, han recogido las misivas con los deseos de última hora y se han fotografiado con niños y padres.

En una jornada que, para Capellán, "es un día muy bonito, de ilusión y de magia", ha comenzado sus peticiones "más en el plano personal, con yo creo que pide cada riojano, cada persona, que es salud, salud física y también bienestar emocional", recordando igualmente a las personas que, en estos momentos, están sufriendo enfermedades, "que les traigan la fortaleza, el ánimo para luchar, para seguir adelante con el mensaje de esperanza".

Acto seguido, el presidente riojano ha hecho referencia a la situación mundial, porque, ha afirmado, "llevamos uno año, unos días, muy preocupantes, muy locos", que también afectan a La Rioja, poruqe "somos parte del mundo".

"A mí nunca me gusta que en ningún lugar del mundo haya guerras, haya conflictos, haya hambres, haya todo el horror que genera la guerra, nadie se merece vivir ese horror, y por eso también hemos pedido que intenten traernos con su espíritu, el restablecer la cordura, la racionalidad, la humanidad. Ese es un deseo importante que creo que compartimos todos los riojanos", ha afirmado.

PARA LA RIOJA.

Y, en el plano más cercano, Capellán ha pedido "para que esos proyectos en los que tenemos ilusión y esperanza en 2026, que hemos puesto en marcha sigan su curso, avancen o algunos se culminen", entre los que ha destacaco "la mejora de las infraestructuras sociosanitarias, porque si decimos que lo importante es la salud, la atención sanitaria, prestar los mejores servicios de calidad a todos los ciudadanos en el ámbito social y sanitario, es una prioridad".

Así, ha recordado que "afrontamos el año con la ampliación del Complejo Hospitalario San Pedro, con el nuevo centro de especialidades Adoración Saez, que empezará a construir este primer trimestre, para que pronto lo veamos culminado y podamos tener esa ampliación de quirófanos, de capacidades, en especialidades como Oftalmología, en Dermatología, y que podamos así seguir avanzando en el bienestar de todos los riojanos".

Ha sumado "la necesaria ampliación de Urgencias que también se pone en marcha, además de algunos otros ámbitos como ese Centro de Salud Mental Infanto-juvenil, ya que la salud mental afecta a muchos ciudadanos cada día más y a mucha población joven, y por eso tenemos que seguir mejorando nuestro refuerzo, nuestra atención a todas las personas que padecen un tipo de problemas de salud mental".

Además del ámbito sanitario, Gonzalo Capellán ha pedido mirar al futuro en nuestra economía", sobre todo "a la economía digital, a las tecnologías", en lo que ha reclamado "impulsar" todo lo que tiene que ver con "Tech Rioja, que empezará a dar sus pasos en 2026", a lo que ha unido "también una esperanza para uno de nuestros iconos, no solo histórico, sino identitario como es San Millán, un recurso de turismo patrimonial, cultural".

Ha hecho por ello especial hincapié en la exposición 'AutorIA', "que vamos a celebrar en 2026, queremos que nos sirva para seguir cuidando y conservando nuestro patrimonio, para seguir ampliando San Millán", además de "ser el recurso al que decenas de miles de personas de todo el mundo vienen a contemplar y a disfrutar en La Rioja".

"Y queremos -ha añadido- que en 2026, con esa gran exposición, siga siendo un referente a nivel global, no solo del origen del español, sino también del futuro del español, del español y la inteligencia artificial, del español y las tecnologías, porque además nos une y nos hermana con una comunidad de 600 millones de hispanohablantes en todo el mundo".

INFRAESTRUCTURAS.

No podían faltar en la carta a los Reyes Magos del presidente riojano una petición de mejora de las infraestructuras, "especialmente que tengamos más trenes, más rápidos, un material rodante nuevo, que nos traiga ese gran tren del siglo XXI de verdad, para que desde los jóvenes, los estudiantes, la movilidad, nuestras empresas sean competitivas, que nos conecten con Madrid, con otros puntos de España", algo que ha extendido "al resto de infraestructuras, nuestros aeropuertos, etc..."

Se ha referido también a que "todas las familias puedan tener empleo" y "para los jóvenes, la petición de que en 2026 puedan tener acceso a proyectos de nuevas viviendas y de alquiler asequible, con el Plan Revive para que cada joven pueda también tener esa esperanza, esa ilusión y desarrollar su proyecto vital, con autonomía, con algo tan importante como es el acceso a la vivienda".

"Ése sería el resumen de nuestras peticiones, que no son pocas, pero estamos seguros de nuestro esfuerzo, porque nosotros vamos a seguir trabajando con ilusión, con convicción, por conseguir todos esos logros, esas metas colectivas como sociedad, como comunidad autónoma de La Rioja. Pero también siempre se necesita un poco el impulso de los de afuera, de otras instituciones y también, por qué no, de los Reyes Magos en ese espíritu de estas Navidades y de este Año Nuevo", ha concluido.