Capellán pone en valor el esfuerzo y la capacidad de superación de los deportistas y técnicos riojanos

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, asiste a la Gala del Deporte de La Rioja 2025 - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha presidido en el Palacio de los Deportes de La Rioja la Gala del Deporte de La Rioja 2025, un acto en el que el Ejecutivo regional ha reconocido a 77 deportistas, clubes, técnicos, jueces, directivos y entidades por los logros alcanzados durante el último año y que ha vuelto a evidenciar el gran momento que atraviesa el panorama deportivo riojano.

Durante su intervención, Capellán ha puesto en valor el esfuerzo, la dedicación y la capacidad de superación de los deportistas riojanos, así como su papel como referentes y embajadores de la comunidad en competiciones nacionales e internacionales. Unos logros que, como ha destacado, se alcanzan tras todo un camino recorrido que, muchas veces, es más difícil de alcanzar que la propia meta.

Así, repasando las trayectorias de los galardonados durante la noche, ha subrayado como estos reconocimientos sirven también para demostrar cómo el deporte no entiende de capacidades, ni de edades.

Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha destacado que los logros del deporte riojano son el resultado de una auténtica cadena de valor que abarca desde la educación y la formación técnico- táctica hasta el uso de unas instalaciones idóneas, el acompañamiento de entrenadores y federaciones y el apoyo de familias y voluntarios.

Asimismo, ha subrayado el compromiso del Gobierno de La Rioja con el refuerzo del deporte base, la mejora de las instalaciones, el impulso a la tecnificación, el incremento de las becas deportivas y la atracción de eventos nacionales e internacionales como palancas para seguir desarrollando el talento y proyectar la comunidad. En el transcurso de la gala se ha reconocido a jóvenes participantes en los Juegos Deportivos de La Rioja a través de las distinciones del Deporte Escolar, poniendo en valor el papel del deporte base como eje fundamental para la formación y el desarrollo del talento.

Asimismo, el Gobierno de La Rioja ha otorgado el Reconocimiento Empresarial Deportivo a Gesitma Feralco por su apoyo al deporte riojano mediante el patrocinio de clubes y federaciones. Además, el Premio a la Deportividad 'Ángel Sancho' ha recaído en Alejandro Pasco Peña por su gesto de ayuda a un rival durante una competición de la Liga de Veteranos.

El Mérito Deportivo 'Una vida dedicada al deporte' ha distinguido a Ismael Merino Barrio por su trayectoria y su contribución al voleibol riojano como fundador del Voley Haro Rioja, primer club de la comunidad en conquistar un título nacional con la Copa de la Reina en la temporada 2011/2012.

Entre los reconocimientos individuales, Ignacio García Ramón ha sido distinguido como Mejor Deportista Veterano por sus éxitos internacionales en atletismo máster, mientras que José Javier Laencina Aguirre ha recibido el galardón a Mejor Deportista con Discapacidad tras proclamarse campeón del mundo de parakickboxing.

En el ámbito colectivo, el Club Natación Las Norias ha sido reconocido como Mejor Entidad Deportiva de La Rioja 2025 tras la destacada temporada de sus deportistas, que han logrado 33 medallas en campeonatos nacionales en diferentes categorías.

En el apartado de jóvenes talentos, Alicia Alonso Crespo ha sido distinguida como Mejor Deportista Promesa Riojana 2025 después de conquistar el bronce en el Campeonato de Europa sub21 de taekwondo y sumar varios títulos nacionales.

Por su parte, Travis Asenjo Jandackova ha sido reconocido como Mejor Deportista Promesa Riojano 2025 tras proclamarse campeón del mundo júnior y lograr el oro por equipos en el Mundial de ciclismo trial disputado en Riyadh con la selección española.

Finalmente, en las categorías absolutas, la baloncestista Adriana Díaz Gómez ha recibido el galardón a Mejor Deportista Riojana 2025 tras proclamarse campeona de Europa U18 y competir en la EuroCup Women absoluta, mientras que el nadador Iván Martínez Sota ha sido distinguido como Mejor Deportista Riojano 2025 después de firmar una destacada temporada en campeonatos nacionales y lograr también el bronce en el relevo 4x50 estilos en el Campeonato de Europa.

Como colofón de la gala, se ha hecho entrega de la Mención de Honor del Deporte de La Rioja 2025, que ha reconocido a seis figuras destacadas por su trayectoria y contribución al deporte: el atleta de trail Alain Santamaría; el piloto Unai Orradre; la jugadora de rugby Marta Cantabrana; el árbitro internacional de fútbol César Soto Grado; la entrenadora de artes marciales Seila Espinosa; y Fernando Riaño, referente en la gestión deportiva vinculada al movimiento paralímpico.

En conjunto, la Gala del Deporte de La Rioja 2025 ha vuelto a poner de relieve el alto nivel, la diversidad y la proyección del deporte riojano, así como el trabajo conjunto de deportistas, técnicos, federaciones, clubes y entidades que hacen posible estos logros.