El presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán recorre un tramo del Camino de Santiago Francés en La Rioja tras la inversión de 1,2 millones en su mejora. - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Camino de Santiago Francés en La Rioja se ha visto mejorado con una inversión de 1,2 millones de euros. El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha inaugurado este sábado el proyecto de mejora, adecuación y puesta en valor de todo el trazado de la Ruta Jacobea a su paso por la comunidad autónoma.

Una serie de actuaciones que se han desarrollado con el objetivo de conservar los valores patrimoniales y culturales del itinerario a pie más transitado de la región, promoviéndolo simultáneamente como un recurso turístico y de impulso socioeconómico para el medio rural riojano.

Acompañado por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos; el director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, y los alcaldes de Azofra, Aurelio Cantera, y de Cirueña, Rodolfo Eraña, Gonzalo Capellán ha realizado a pie un tramo del itinerario de este proyecto.

Así, ha podido comprobar el resultado de unos trabajos, ejecutados por la empresa EUROFOR, que han supuesto una inversión total de 1.229.704,81 euros, cofinanciados al 60 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Las principales inversiones del proyecto de acondicionamiento del Camino de Santiago Francés en La Rioja, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Conjunto Histórico en 2001, se han enfocado a trabajos en materia de señalización, mejora de firmes y seguridad viaria, mejora de infraestructuras y equipamiento (mobiliario en áreas recreativas y descansaderos de ganado), restauración de espacios degradados y mejora faunística y de paisaje (plantaciones de arbolado y arbustos), y limpieza de todo el recorrido.

En concreto, las actuaciones para renovar la señalización han permitido desmantelar los antiguos elementos deteriorados y obsoletos para dotar a la Ruta Jacobea de una señalética direccional e interpretativa homogénea y multilingüe que recoge los aspectos históricos y ambientales de interés para el caminante.

Respecto a la seguridad viaria se han acometido mejoras en los cruces y tramos compartidos con carreteras mediante la construcción de 'andadores' paralelos separados del tráfico rodado.

Por otro lado, se ha llevado a cabo una adecuación general de los firmes empleando pavimentos sostenibles y permeables, así como una reforma integral de los sistemas de drenaje para una mejor conservación y vida útil de los caminos.

Respecto a las infraestructuras, destaca además la mejora de la pasarela peatonal sobre el río Yalde.

RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y REVEGETACIÓN.

Este proyecto ha permitido dotar al Camino riojano de un equipamiento funcional y variado según el tipo de área de descanso (bancadas, mesas, fuentes, talangueras, accesos, miradores, reposa-bicis, cubre-contenedores, o refugios para el sol y para lluvia, entre otros).

Las obras incluían también la mejora de las áreas recreativas existentes y la creación de otras nuevas; la construcción de pequeños apeaderos o descansaderos (aprovechando árboles de porte y sombra suficiente ya existentes), y la instalación de pantallas acústicas en lugares estratégicos.

Las labores de revegetación han supuesto la plantación de 2.000 ejemplares de árboles autóctonos (arces, nogales, chopos, sauces, cerezos silvestres, fresnos y olmos) y 12.000 pies de especies arbustivas como romero, lavanda y espliego.

Además, se han restaurado espacios degradados como cauces y acequias, y se han erradicado especies exóticas invasoras como el ailanto, la hierba de La Pampa o la uña de gato, compaginándolo con mejoras en los hábitats para favorecer a especies amenazadas de la zona como las aves esteparias y el visón europeo.

En el tramo de Azofra a Cirueña que ha recorrido la comitiva institucional, entre las obras desarrolladas, destacan dos puntos de parada para los peregrinos: un descansadero completo equipado con fuente, mesas, arbolado y un refugio para el resguardo de la lluvia, junto a un segundo apeadero rústico diseñado en madera y piedra.

El Camino de Santiago Francés a su paso por La Rioja, que comprende 64 kilómetros distribuidos en 16 municipios, se integra en la Red de Itinerarios Verdes señalizados que gestiona Medio Natural desde el año 2005 y suma 685 kilómetros de recorridos repartidos por toda la geografía regional, a través de 29 senderos de corto medio y largo recorrido.

UN RECURSO TURÍSTICO EN CONSTANTE CRECIMIENTO.

Según los datos anuales consolidados correspondientes a todo el ejercicio 2025, el tramo riojano registró un total de 9.983 peregrinos, afianzando un perfil eminentemente internacional que representó el 79 % del total de las visitas, frente al 21 % de origen nacional.

En lo que respecta al comportamiento del año en curso, y tomando como referencia la comparativa del período acumulado desde el 1 de enero hasta el 14 de julio, a través de la herramienta Infotools, que computa exclusivamente a los peregrinos atendidos de forma presencial en oficina, se observa una evolución en el perfil del visitante.

En 2026 se ha registrado un total de 845 peregrinos (con un 32 % de nacionales y un 68 % de internacionales), frente a los 1.421 peregrinos computados en el mismo período del año 2025 (cuyo desglose fue del 27 % nacional y el 73 % internacional).

Estas cifras constatan el peso estratégico de la ruta como dinamizador del turismo y los servicios locales en los 16 municipios riojanos por los que discurre.