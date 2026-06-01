Capellán responderá este jueves sobre el grado de Medicina, dependencia, el aeropuerto y educación superior

Archivo - El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, en el Parlamento riojano - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, responderá este jueves, en el pleno del Parlamento regional, que se desarrollará a partir de las 09,00 horas sobre el grado de Medicina, sobre dependencia, acerca del aeropuerto de Logroño-Agoncillo y de educación superior.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García, cuestionará a Capellán sobre "qué acciones va a implementar el Gobierno de La Rioja para garantizar una financiación adecuada del futuro Grado en Medicina". A continuación, preguntará por las medidas del Gobierno riojano para mejorar la gestión del sistema riojano de dependencia.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, formulará al presidente riojano tres cuestiones, la primera acerca de "cómo valora la política de educación superior en La Rioja", otra sobre su opinión tiene el presidente del Gobierno sobre las políticas públicas de incentivo a los sectores económicos, y, por último, por la valoración hace el presidente sobre los datos de actividad del aeropuerto.

PREGUNTAS AL GOBIERNO

Posteriormente, se desarrollarán las preguntas al Ejecutivo riojano, las cuatro primeras del Grupo Parlamentario Popular, la primera sobre cuánto ha aumentado el Gobierno de La Rioja las ayudas al Plan Revive respecto a lo previsto inicialmente; una segunda sobre qué instrumentos de apoyo ofrece actualmente el Gobierno para favorecer el crecimiento y consolidación de las empresas riojanas.

Después, acerca de que propuestas ha registrado el Gobierno de La Rioja ante la Confederación Hidrográfica del Ebro para que sean tenidas en cuenta en la revisión del cuarto ciclo del Plan Hidrológico del Ebro para el periodo 2028- 2033, y una cuarta sobre qué acciones contempla el Gobierno para seguir impulsando el turismo en nuestra comunidad.

A continuación, el Grupo Parlamentario Socialista preguntará al Gobierno sobre cuándo tiene previsto el Gobierno de La Rioja publicar la orden de ayudas que permita el desarrollo de acciones del Plan Corresponsables 2026 en municipios y mancomunidades de nuestra comunidad autónoma, dando paso a una del Grupo Parlamentario de IU sobre si va a hacer algo el Gobierno de La Rioja para intervenir en el conflicto laboral que mantienen abierto las trabajadoras del sector de las residencias.

El Grupo Parlamentario de Vox quiere conocer qué medidas va a adoptar el Gobierno de La Rioja ante los continuos retrasos del Gobierno de España en las obras de la ronda sur de Logroño, mientras que los socialistas cuestionarán sobre si puede garantizar el Gobierno de La Rioja que no va a devolver fondos europeos por el incumplimiento respecto a la construcción del Parque Científico Tecnológico, y otro sobre cómo valora el Gobierno de La Rioja su política industrial.

Posteriormente, el Grupo Parlamentario Popular preguntará sobre cómo valora el Gobierno de La Rioja la estrategia puesta en marcha para captar talento sanitario e incrementar el número de profesionales médicos en el Servicio Riojano de Salud, acerca de a cuántas familias se les da la cobertura necesaria para facilitar el uso de los libros de texto, y otra sobre qué opinión le merece al Gobierno la extraña situación que se da en estos momentos por la que el Gobierno de La Rioja está ya redactando los presupuestos para 2027 mientras que el Gobierno de España continúa con unos presupuestos aprobados en 2022.

El turno de preguntas las cerrará el Grupo Parlamentario Socialista sobre cómo explica el Gobierno que los médicos del SERIS denuncien problemas estructurales de planificación, plantillas y organización que son competencia exclusiva del Gobierno de La Rioja, mientras la consejera de Salud sigue señalando como único responsable al Ministerio de Sanidad.

El pleno continuará con una interpelación del Grupo Parlamentario de Podemos-IU relativa a la política general del Gobierno en materia de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, y otra del PSOE relativa a la política general del Gobierno de La Rioja en materia de Relaciones con el Parlamento de La Rioja, a la que se unirá otra de Podemos-IU acerca de la política general del Gobierno en materia de infraestructuras y equipamientos educativos.

El debate continuará con una moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista sobre que "se acuerde instar al Gobierno de La Rioja a la elaboración de un plan de choque para actuar de urgencia en los elementos que corren un mayor riesgo de colapso, redactando un cronograma de actuaciones y asignando la financiación precisa y suficiente para su ejecución, reforzando la capacidad técnica de intervención no solo para restaurar y rehabilitar, sino también para prevenir".

PROPOSICIONES NO DE LEY

La sesión proseguirá con una serie de Proposiciones No de Ley, siendo la primera en debatirse una del Grupo Parlamentario Socialista relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a realizar en el plazo de un año a partir de la aprobación de la siguiente iniciativa un estudio de necesidades y propuesta de mejora de climatización, tanto para el invierno como para el verano, de los centros educativos públicos de nuestra región y que dicho proceso se lleve a cabo con la participación y el consenso de la FAPA.

El Grupo Parlamentario de Vox defenderá la creación de un estatuto médico propio.

Por su parte, IU pedirá instar al Gobierno de La Rioja a garantizar un servicio público de transporte para todas las personas con discapacidad que deben acudir a centros especializados independientemente del municipio en el que residan, coordinado con el calendario y los horarios de los propios centros.

Vox pedirá la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de las plazas de toros de las ciudades de Haro y Calahorra y el PSOE que el Parlamento de La Rioja reconozca la evolución profesional, formativa y asistencial del colectivo de técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), así como su papel esencial en el funcionamiento del sistema sanitario público y en calidad de la atención a los pacientes, e insta al Gobierno de La Rioja a extender el alcance de los procesos de integración y adaptación previstos en la Ley 9/2023, de función pública de La Rioja, respecto de las categorías auxiliares sanitarias, a todo el personal estatutario del Servicio.