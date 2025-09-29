Capellán responderá el jueves sobre listas de espera, participación de sectores ante desafíos y presupuestos educativos

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, responderá el jueves, en sesión plenaria, que se iniciará a las 09,00 horas, sobre listas de espera, participación de sectores ante desafíos y de los presupuestos educativos para 2026.

Iniciará las cuestiones, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García, sobre "qué medidas concretas va a implementar su Gobierno para fomentar la participación de todos los sectores de la sociedad riojana en la resolución de los desafíos que enfrentamos"

Su homóloga de Podemos-IU, Henar Moreno, preguntará sobre la opinión le merece que tengamos unas listas de espera sin precedentes en la Unidad del Dolor del Servicio Riojano de Salud.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, quiere conocer el balance del presidente sobre el resultado de su reunión con el presidente del Gobierno de España, transcurrido un año de su celebración, así como sobre el estado de las principales reivindicaciones de La Rioja al Gobierno de España.

Finalmente, la misma diputada quiere conocer los objetivos del proyecto de ley de presupuestos para 2026 en materia educativa.

A continuación, se sucederán las preguntas a los Grupos Parlamentarios, comenzando el PSOE para conocer "cómo valora el Gobierno la situación de la atención hospitalaria en nuestra comunidad autónoma", y seguirá el PP para conocer "qué objetivos tendrán los presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2026".

El mismo Grupo planteará "conocer cuáles son las principales medidas adoptadas por el Gobierno de La Rioja para fortalecer el sector agropecuario de nuestra comunidad", mientras que Podemos-IU quiere conocer "qué medidas está tomando el Gobierno para solucionar el conflicto con los profesores técnicos singulares de Formación Profesional en La Rioja".

El PP cuestionará sobre "qué acciones está llevando a cabo el Gobierno de La Rioja para impulsar espacios socioculturales en nuestra comunidad". Por su parte, el PSOE quiere conocer "si el Gobierno va a modificar la orden de subvención convocada para el pequeño comercio en municipios riojanos de menos de 300 habitantes, para incluir a todos los núcleos de población de menos de 300 habitantes aunque el municipio supere dicha población".

A continuación, Vox preguntará "sobre qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno de La Rioja para reforzar la seguridad jurídica de los propietarios frente al impago de la renta en viviendas alquiladas".

El PP, posteriormente, pedirá una valoración del comportamiento del sector turístico en estos primeros trimestres en La Rioja, una vez concluido el verano, así como "sobre cómo valora el Gobierno que la tasa de paro en La Rioja sea una de las más bajas de España", y finalmente, sobre "por qué ha elegido Corea del Sur como nuevo destino de la próxima misión empresarial del Gobierno de La Rioja dentro de su plan de internacionalización 2024-2025".

Para concluir, el PSOE preguntará "qué razones han llevado al Gobierno de La Rioja a aprobar una declaración institucional declarando a La Rioja en situación de emergencia migratoria", y sobre "qué valoración hace el Gobierno de La Rioja de la situación financiera de la Comunidad".

Tras las preguntas, el Grupo Parlamentario Socialista interpelará al Gobierno a la política general del Gobierno en materia de Cooperación Internacional, y sobre la política general del Gobierno en materia de Desarrollo Económico.

Después, el pleno abordará una serie de mociones consecuencia de interpelación, siendo la primera de Podemos-IU para "modificar el Decreto sobre convivencia escolar en los centros no universitarios de La Rioja de forma que se convierta en una norma que priorice la resolución consensuada de los conflictos y sitúe en el centro los intereses del alumnado y su derecho a la educación, y no un carácter punitivo del mismo".

Además, el Grupo Parlamentario Sociaista pide que "se elabore una estrategia de I+D+I vinculada al sector agrícola y ganadero en general, y vitivinícola en particular que permita reorientar las políticas del Gobierno en esta materia hacia proyectos más acordes y mejor adaptados a las nuevas exigencias del mercado, a través de nuevos productos y formatos".

PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO

El pleno, a continuación, debatirá una Proposición No de Ley de Podemos-IU para que "el Gobierno riojano realice un estudio para identificar los barrios o áreas vulnerables en nuestra región, que determine las carencias y necesidades en materia sociodemográfica, socioeconómica, de vulnerabilidad residencial, déficits de servicios públicos, entre otras; y a prevenir la aparición de nuevos barrios o áreas vulnerables mediante la implementación de políticas encaminadas a favorecer la equidad territorial de nuestros núcleos urbanos".

Vox, por su parte, para "la adopción de medidas para incrementar la tasa de natalidad", mientras que el PSOE pide que "se reconozca, de acuerdo con las evidencias científicas y los pronunciamientos de los principales foros y organizaciones internacionales, la situación de emergencia climática a la que hoy se enfrenta el planeta, y particularmente nuestro país, e identifique y reconozca esta emergencia derivada del proceso de cambio climático al que nos enfrentamos, como la mayor amenaza que la humanidad tiene que afrontar y corregir en las próximas décadas".

Finalmente, el Grupo Parlamentario de Vox defenderá adoptar medidas en relación con la figura del arraigo y, por su parte, Podemos-IU para impulsar la formación y el aprendizaje de la lengua de signos entre la población general, promoviendo cursos y actividades para su aprendizaje, tanto en centros educativos reglados como en espacios de formación no reglada de La Rioja -como asociaciones de vecinos, asociaciones y centros de mayores o entidades sociales-, con el fin de facilitar la comunicación, la integración y la inclusión social de las personas sordas y con discapacidad auditiva.

El PSOE cerrará el pleno defendiendo una PNL para que "el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a respaldar la posición del Gobierno de España en defensa de la paz, la Cumbre de la ONU sobre la solución de dos Estados y el respeto al derecho internacional humanitario, reconociendo a Palestina como Estado".