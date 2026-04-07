Capellán responderá sobre las medidas contra la guerra de Irán, inmigración o autónomos, en el próximo pleno regional

Archivo - Sesión de pleno del Parlamento de La Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, deberá responder en sesión plenaria sobre el gasto sanitario en inmigración "ilegal", medidas contra la guerra de Irán o apoyo a autónomos, entre otras cuestiones, según se ha acordado en el Orden del Día de la Mesa y Junta de Portavoces. La sesión tendrá lugar el próximo 9 de abril a partir de las 09,00 horas.

Los diputados del Grupo Parlamentario de Vox serán los primeros en intervenir para preguntar a Capellán "cuál es el gasto sanitario respecto a la inmigración ilegal en La Rioja".

Posteriormente el Grupo Parlamentario Socialista querrá saber qué medidas va a tomar el Gobierno de La Rioja para complementar las del Gobierno de España ante la guerra en Irán y si considera el presidente que "su acción de su Gobierno protege a nuestra economía ante las consecuencias de la guerra".

Finalmente, el PP preguntará cómo ve el presidente del Gobierno la política de apoyo a los trabajadores autónomos de La Rioja y por su valoración sobre la inversión en tecnología en el sistema público de salud.

LEY DEL PAISAJE, '+CAR' Y ARRANQUE DE VIÑEDO

El pleno continuará con las preguntas al Gobierno de La Rioja entre las que el Grupo Parlamentario del Partido Popular abordará la Ley del Paisaje. Ésta llega después de que el Consejo de Ministros aprobara promover un recurso de inconstitucionalidad contra la misma al considerar que invade competencias.

El grupo 'popular' también abordará el Plan de Inclusión Financiera '+CAR' para los próximos cuatro años y también querrá saber si considera el Gobierno "que Ricari es un buen instrumento de financiación para el tejido empresarial de La Rioja".

El Grupo Parlamentario Socialista preguntará al Gobierno riojano si considera que es necesario aprobar nuevas medidas extraordinarias ante el impacto económico derivado de la guerra en Irán; así como por qué se vinculan las ayudas a la cosecha en verde al arranque.

En esta misma línea, Vox se referirá a que si considera el Gobierno de La Rioja que la introducción de incentivos al arranque de viñedo es coherente con su línea de defensa del sector vitivinícola.

El Grupo Parlamentario Podemos-IU también ha registrado una cuestión sobre si cree el Gobierno de La Rioja "que la política fiscal actual favorece una distribución justa de la riqueza generada en la región".

Y en las mociones consecuencia de interpelación, este grupo pedirá un acuerdo para solicitar a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que voten a favor de la convalidación del Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán.

Un decreto cuyas dos medidas estrella son el tope del dos por ciento en la actualización de los alquileres y la prórroga de dos años de los contratos de arrendamiento que venzan antes del 31 de diciembre de 2027.

PROPOSICIONES NO DE LEY

El Grupo Socialista defenderá una proposición no de ley para pedir al Gobierno riojano realizar, en el plazo de tres meses, una evaluación pública y detallada del I Plan Integral para la Población Gitana de La Rioja, que incluya indicadores cuantitativos y cualitativos.

El Partido Popular defenderá una proposición no de ley para pedir al Gobierno riojano que inste al central a extender, de manera inmediata, la vacunación preventiva frente a la dermatosis nodular contagiosa a toda la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Vox ha presentado una proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para mejorar el sistema de dependencia en La Rioja.

El pleno se cerrará con la solicitud de creación de Comisión de Estudio sobre el sector primario en La Rioja del Grupo Parlamentario Socialista.