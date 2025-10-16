Capellán subraya el creciente potencial turístico de La Rioja apoyado en la calidad, la promoción y la identidad - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

"La Rioja es un destino consolidado, atractivo y que está creciendo, sustentado en un producto turístico de calidad, creando infraestructuras turísticas de la mano del sector y a través de la promoción y de potenciar su identidad", ha asegurado hoy, día 16, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, en Arnedo, durante la inauguración del proyecto turístico Alojamientos Victoria Arnedo (AVA), formado por 12 nuevos apartamentos turísticos.

Una nueva infraestructura, AVA, adaptada a las actuales necesidades del turismo, que demanda alojamientos como apartamentos, y que "viene a construir también destino en toda la zona de La Rioja Oriental, para poder alojarse en Arnedo y disfrutar de los múltiples atractivos naturales, patrimoniales y gastronómicos que atesora el entorno y las localidades limítrofes".

"Queremos ser un destino sostenible, no se trata de la cantidad y sí de la calidad. Queremos un turismo que aprecie la autenticidad y el valor de La Rioja, de sus paisajes extraordinarios, de todos sus productos culturales, patrimoniales, históricos, enogastronómicos y que sea respetuoso, que nos ayude a que sea un destino diferente, singular, como es La Rioja", ha añadido.

"Ahora que todos los datos demuestran que somos una Comunidad Autónoma que tiene un producto turístico definido, que tiene un atractivo, que la gente quiere venir, debo decirlo, no saben cómo por el gran déficit en materia de conectividad. Por tren, que es un medio fundamental, sostenible, estamos aislados, y no tenemos conexión aérea porque nadie potencia el aeropuerto cuando sabemos que más del 80% del turismo internacional llega por vías aéreas. Sin conectividad aérea no hay desarrollo ni social ni económico ni prosperidad del turismo", ha apuntado.

El presidente del Gobierno de La Rioja ha agradecido la labor de los profesionales del sector en la construcción, "motor" del destino turístico que hoy es La Rioja y ha señalado que desde el Ejecutivo autonómico "queremos acompañar y profesionalizar al sector, que siempre va por delante y requiere adaptarse permanentemente, por eso estamos desarrollando un sistema de información turística moderno, apoyándonos en las tecnologías porque en la Rioja suceden un montón de cosas".

La Rioja contabilizó de enero a agosto 630.014 viajeros, lo que supone un incremento del 14,2% en el caso de los viajeros residentes en España y del 4,5% en el de los residentes en el extranjero, según los últimos datos publicados por Riojastat (INE).