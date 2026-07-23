Capellán valora el Espacio Majuelo para promover turismo, emprendimiento y cultura en el Valle del Leza y Cameros - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado del consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, del alcalde de Ribafrecha, Óscar González, ha participado hoy, día 23, en la inauguración del Espacio Majuelo.

Se trata de una propuesta conjunta de alojamiento turístico y coworking que contribuirá a "promover el turismo, la actividad económica, la creación de empleo y la generación de nueva ideas de emprendimiento no sólo en la localidad de Ribafrecha, sino también en todo el entorno del valle del río Leza y del Camero Viejo, lo que supone un avance en la cohesión y el desarrollo socioeconómico de nuestra región".

Esta iniciativa, que según Capellán será "un motor de impulso y referencia para toda la zona", ha obtenido una ayuda económica de 75.023,60 euros del Gobierno de La Rioja, a través de la convocatoria del año 2025 del programa 'Proyectos piloto y emblemáticos para la dinamización rural ante el reto demográfico y la despoblación', que financió un total de 16 actuaciones. La inversión equivale al 80% del presupuesto total de las obras de Espacio Majuelo, que ha ascendido a 93.779,50 euros.

El Ejecutivo regional destina un presupuesto anual de un millón de euros a estas ayudas cuyo objetivo es fomentar la identificación y puesta en marcha de ideas innovadoras que contribuyan, de forma efectiva, a mantener o aumentar población de las zonas en riesgo de despoblación, y que sirvan de estímulo posterior y efecto incentivador para su desarrollo en otras zonas del territorio riojano a modo de réplica.

La ejecución de Espacio Majuelo, promovido por la emprendedora María José González, ha supuesto la rehabilitación y transformación integral de un edificio ubicado en el centro de la localidad, cuyo bajo fue anteriormente una panadería.

Durante el acto de inauguración, el presidente ha animado "a seguir el camino de María José que, desde el tesón, el esfuerzo y la fe en una idea, ha conseguido sacar adelante este espacio que va a dar esperanza, vida y actividad a Ribafrecha y su entorno, y que es un ejemplo perfecto de cómo se lucha contra la despoblación".

Por otro lado, ha indicado que "las ayudas a proyectos piloto y emblemáticos tienen la convicción de que en cualquier rincón de esta maravillosa tierra que tenemos, que es La Rioja, hay oportunidades; sólo hay que buscarlas, creer en ellas y hacerlas posible". Este programa demuestra que, "entre todos, apoyando, somos capaces de hacer proyectos de futuro, proyectos que dan vida al mundo rural", ha enfatizado.

AGENTES COLABORADORES

El proyecto cuenta como agentes colaboradores con ARAG-ASAJA, CEIP Rural de La Rioja, Caja Laboral Popular, ADER, los ayuntamientos de Ribafrecha, Leza de Río Leza, Clavijo, Soto de Cameros, las asociaciones de Mujeres y de Jubilados de Ribafrecha, la Sociedad recreativa Peña de San Bartolomé, IVOS S.L., Colchones Medrano, Agencia Reale Logroño Gran Vía (Reale Seguros).

El alojamiento, cuya superficie total asciende a 115 metros cuadrados útiles, se encuentra ubicado en la planta baja, donde se han adecuado cuatro habitaciones dobles con baño, cocina y salón comedor.

Por su parte, el coworking se encuentra ubicado en la planta ático, en una superficie de 90 metros cuadrados. Dispone de capacidad para 8 profesionales, mobiliario, equipamiento informático e internet de alta velocidad y ofrece a los emprendedores un entorno de trabajo privilegiado, rodeado de naturaleza, historia y cultura.

Una oportunidad para impulsar el talento creativo de los jóvenes Espacio Majuelo aspira a convertirse en una referencia de emprendimiento rural en la que podrán celebrarse encuentros sobre otros proyectos y buenas prácticas rurales. Por otro lado, ofrece a los jóvenes del municipio y alrededores la oportunidad de desarrollar su talento digital y creativo sin necesidad de abandonar su lugar de origen.

Adicionalmente, es un lugar de encuentro y cohesión que alberga la realización de diferentes eventos sociales y culturales que ayudan a fortalecer los lazos comunitarios. Desde esta propuesta se ofertarán también cursos, talleres y recursos educativos para mejorar las habilidades, conocimientos y capacitación profesional entre un amplio abanico de edades de la población local.

UN EDIFICIO QUE RESPETA ENTORNO

Esta actuación ha seguido criterios de calidad y durabilidad de las instalaciones, de respeto al entorno natural y a los elementos históricos y culturales, y de eficiencia energética para garantizar la sostenibilidad y la reducción del consumo en un 50%.

Las obras han abarcado la demolición de los elementos obsoletos, especialmente de la cubierta; el refuerzo de la estructura del inmueble para asegurar la estabilidad y adaptabilidad a los nuevos usos; la renovación completa de las instalaciones eléctricas y fontanería; la mejora del aislamiento térmico y acústico; la instalación de sistemas de calefacción y, en el futuro, de aire acondicionado eficiente; la adaptación de las instalaciones para personas con movilidad reducida; trabajos de revestimiento y pintura; y la instalación del equipamiento del espacio coworking.