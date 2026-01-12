Capellán visita la Estación Enológica de Haro tras culminar la primera fase de su reforma integral

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán,, visita el resultado de la primera fase de la reforma integral de la Estación Enológica de Haro - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado hoy, 12 de enero, junto con la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, la finalización de la primera fase de las obras de rehabilitación y reforma integral de Estación Enológica de Haro.

Una actuación estratégica que permite modernizar sus infraestructuras y reforzar su capacidad técnica, científica y operativa, mejorar la seguridad del personal técnico, así como su papel como referencia en análisis, control de calidad, investigación y transferencia de conocimiento. Esta primera fase ha permitido la reforma integral del edificio principal que alberga los espacios administrativos y los principales laboratorios del centro.

Las obras han incluido la adecuación funcional de los laboratorios de microbiología, análisis instrumental, control de calidad y Resonancia Magnética Nuclear, así como la mejora de la accesibilidad, la eficiencia energética y las condiciones de trabajo del personal. Además, todo ello se ha desarrollado garantizando la continuidad del servicio que presta la Estación Enológica al sector durante el periodo de ejecución y el traslado.

Durante la visita a las actuaciones enmarcadas en la primera fase de la reforma, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha apuntado que "es la más importante de las tres en la medida que ha supuesto trasladar el equipo humano, las infraestructuras y el equipamiento científico tecnológico y todos los laboratorios, a este edificio que es donde se concentra el servicio que se presta a los clientes, desde bodegas a denominaciones de origen, tanto de España como de todo el mundo".

Del mismo modo, ha apuntado que esta fase ya completada "supone el 80 por ciento del total de la obra, con una inversión que ascendió a unos 5 millones de euros ya ejecutados, a lo que hay que sumar 600.000 euros adicionales que ha aportado la Consejería para su equipamiento. Más allá de las cifras, de los plazos, de la satisfacción de ver ya en pleno funcionamiento estos laboratorios, lo importante es que, con esta mejora de las capacidades técnico científicas, con material de última generación, la Estación Enológica de La Rioja seguirá siendo referencia a nivel nacional e internacional".

A su vez, ha enfatizado que "se trata de una apuesta de presente y de futuro que actualiza, que moderniza y que permite que la Estación Enológica de Haro siga haciendo de La Rioja un referente en todo lo que tiene que ver con el análisis, el control, la calidad y la prestación de servicios de última generación. A partir de ahora, lo siguiente será desarrollar las otras dos fases muy relacionadas con el turismo y la cultura del vino, así como con la formación a todos los niveles y con seguir difundiendo lo que es nuestra Denominación de Origen Calificada y nuestra región", ha destacado.

En la visita también han participado la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, entre otros representantes de las distintas administraciones. La rehabilitación de la Estación Enológica de Haro contempla la intervención sobre los tres edificios históricos del complejo, con una inversión total prevista de 7,76 millones de euros y un plazo de ejecución de 21 meses, con finalización estimada en junio de 2026.

En las instalaciones de la Estación Enológica de Haro se han proyectado actuaciones de mejora energética, así como en el ámbito científico y enoturístico, cofinanciadas a través del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia (Fondos Next Generation).

De este modo, la Dirección General de Agricultura y Ganadería ha captado fondos por importe de 5.467.110,75 euros con el siguiente desglose: El Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de entidades locales (PIREP) aporta 1.398.888 euros; del Plan de modernización y competitividad del sector turístico (CID) la inversión asciende a 2.225.000 euros; mientras que el Programa Agroalnext destina 958.207,62 euros.

El objetivo es dotar al centro de unas instalaciones modernas, sostenibles y adaptadas a las necesidades actuales del sector vitivinícola, preservando al mismo tiempo su valor patrimonial y su identidad histórica. Esta actuación permite a la Estación Enológica incrementar su capacidad analítica y de investigación, mejorar los servicios que ofrece a bodegas, viticultores y consejos reguladores, y consolidarse como un instrumento clave de apoyo a la competitividad, la calidad y la innovación del sector del vino en La Rioja.

RMN, UNA HERRAMIENTA CLAVE FRENTE AL FRAUDE

Uno de los elementos más relevantes de esta modernización es el laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear (RMN), una tecnología pionera en el ámbito del análisis enológico que sitúa a la Estación Enológica de Haro como referente único en España en la aplicación de esta técnica al control del vino. Con la consolidación de esta técnica, es posible obtener una caracterización precisa del vino a partir de su composición molecular, generando una auténtica 'huella dactilar' de cada muestra.

Gracias a esta tecnología, es posible verificar el origen geográfico, la denominación de origen, la variedad de uva y la identidad del vino, convirtiéndose en una herramienta esencial para prevenir y detectar fraudes, falsificaciones o prácticas irregulares que puedan dañar la reputación del sector. La Estación Enológica de Haro dispone actualmente de una base de datos con más de 7.500 vinos españoles, integrada en una red internacional que supera las 26.000 muestras, lo que refuerza la fiabilidad y el alcance de los análisis.

Así, la RMN se ha consolidado como un instrumento estratégico tanto para bodegas y consejos reguladores, como para las administraciones públicas y los organismos de control, contribuyendo de forma decisiva a la protección del prestigio, la trazabilidad y la autenticidad de los vinos de Rioja en los mercados nacionales e internacionales.

Con esta actuación, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con el sector vitivinícola mediante la inversión en infraestructuras públicas de excelencia, que combinan innovación, control de calidad y defensa del valor añadido del vino, uno de los principales motores económicos, culturales y territoriales de la Comunidad Autónoma.