Cáritas La Rioja vuelve a llenar su patio de solidaridad durante las fiestas de San Mateo - CÁRITAS LA RIOJA

LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cáritas La Rioja ha celebrado este jueves una nueva edición de San Mateo Solidario, una iniciativa que ha vuelto a reunir a numerosas personas en torno a la convivencia, la celebración y el compromiso social.

El patio de la entidad ha acogido durante la mañana una degustación de pincho de champiñón y tres bingos, acompañados por la música de DJ Pedrote. La recaudación obtenida con estas actividades se destinará a los fines sociales de Cáritas La Rioja.

Para José Andrés Pérez, delegado episcopal de Cáritas Diocesana de La Rioja, "esta iniciativa permite hacer presente la labor de Cáritas en un contexto diferente al de su actividad cotidian"a.

"Queremos que Cáritas y, sobre todo, las personas a las que acompañamos formen parte también de las fiestas mateas. Nuestra misión no se limita a estar presentes cuando surgen dificultades; también queremos compartir la alegría, fortalecer los vínculos y encontrarnos con la sociedad riojana en espacios que construyen comunidad", ha doicho.

En este ambiente festivo, José Andrés Pérez ha querido recordar también las dificultades que afrontan muchas personas y familias en La Rioja.

San Mateo Solidario brinda así la oportunidad de disfrutar y compartir, pero también de hacer visibles algunas de las realidades que Cáritas acompaña durante todo el año.

"Nos preocupan especialmente la dificultad creciente para acceder a una vivienda asequible, el impacto de la pobreza en la vida y las oportunidades de muchos niños y niñas, y la vulnerabilidad que supone encontrarse en situación administrativa irregular. Son realidades que no pueden quedar fuera de la mirada de nuestra sociedad y ante las que necesitamos mantener un compromiso compartido", ha señalado.

El delegado episcopal ha agradecido la respuesta de la ciudadanía y la implicación de todas las personas que han contribuido a hacer posible esta nueva edición de San Mateo Solidario, especialmente de los voluntarios de la entidad social. La celebración ha contado con la colaboración de Ananda y Delicatto.