Carlos Imaz ofrece una charla didáctica sobre la ópera Andrea Chénier, este viernes en la UPL

LOGROÑO 15 May. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, 15 de mayo, a las 12,00 horas en la sede de la UPL, el compositor y pianista, Calos Imaz, colaborador de la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO), impartirá una conferencia didáctica sobre Andrea Chénier, de Giordano.

La charla, con acceso libre hasta completar aforo, dará a conocer detalles de esta ópera antes de asistir a su representación el lunes 1 de junio en el Palacio Euskalduna de Bilbao, dentro del programa 'Vamos a la ópera' de la Universidad Popular. Las entradas para el espectáculo se pueden adquirir hasta el jueves 28 de mayo en www.universidadpopular.es o en la oficina de la UPL.

Andrea Chénier, tragedia verista de Giordano, es un título imprescindible, una ópera intensa y dramática llena de melodías conmovedoras y emocionantes, con arias muy conocidas.

Este drama de ambiente histórico se adentra en lo social y abarca temas como el odio, la violencia, la guerra civil, los resentimientos, la lucha de clases, el amor y el romance en el marco de la Revolución francesa, con la interpretación creativa de la vida y muerte del poeta André Chénier.

Su elenco, encabezado por el tenor Michael Fabiano, es de primera magnitud; a su lado, la admirable soprano Saioa Hernández; y el barítono dramático Juan Jesús Rodríguez. El director Gillermo García Calvo se pone al frente de la Orquesta Sinfónica de Bilbao.