Carlos Pérez Pascual rescata el espíritu de Chavela Vargas en su nuevo proyecto 'Vámonos'

LOGROÑO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cantante riojano Carlos Pérez Pascual presenta 'Vámonos', el primer adelanto de un nuevo proyecto musical que nace de la necesidad de volver a las canciones de verdad: aquellas que hablan de amor, de pérdida, de nostalgia y de la vida sin artificios.

El proyecto toma como punto de partida el universo emocional de Chavela Vargas, una de las voces más profundas y auténticas de la música iberoamericana. Chavela convirtió cada canción en una confesión y dejó una manera de interpretar que sigue emocionando generación tras generación.

'Vámonos' recoge ese espíritu y lo lleva a un terreno íntimo y muy personal. Este nuevo trabajo podrá escucharse en directo el próximo viernes 27 de marzo a las 20,00 horas en el Círculo Logroñés, en un concierto especial en el que Carlos Pérez Pascual revisitará algunas de estas canciones acompañado únicamente de piano y voz.

El concierto tendrá además un carácter solidario: 4 euros de cada entrada se destinarán a la Asociación Española Contra el Cáncer. En este proyecto el artista estará acompañado al piano por Gonzalo Zapata, pianista riojano formado en Piano Moderno en Codarts (Rotterdam) y especializado en Piano Jazz en el Liceu de Barcelona. El videoclip de 'Vámonos' ya está disponible en YouTube y la canción puede escucharse desde hoy en todas las plataformas digitales.

Las entradas para el concierto pueden adquirirse a través de la página web oficial del artista: carlosperezpascual.com