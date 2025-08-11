Carnicería Medel, Galyleo Floristas y FerroHogar, ganadores del II Concurso de Escaparates de Fiestas Patronales Adeca

LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ayer a mediodía se celebró la entrega de los premios del concurso de escaparates de fiestas de la Asociación de Comerciantes de Alfaro, ADECA. Esta iniciativa se suma al tradicional concurso de escaparates navideños y nos llena de alegría que haya tenido tanta acogida y buenos comentarios. Agradecer de nuevo al jurado por su ayuda y colaboración siempre.

Los creativos que efectuaron las valoraciones de los escaparates han sido Sergio Ovejas, Elia Lapeña, Eduardo Castillo, Adrián Pereda, Ángel Ligero y Mar Echegoyen. Dio comienzo al acto la presidenta de la asociación, Beatriz Malumbres, con un agradecimiento a todos los participantes que han puesto su creatividad y esfuerzo en cada uno de sus escaparates, poniendo de manifiesto el esfuerzo y trabajo detrás de cada creación.

Su dedicación, originalidad y trabajo, embellece nuestras calles, y refleja el espíritu festivo y la riqueza cultural de Alfaro. Ver las calles teñidas de rojo y blanco estos días, arranca sonrisas y hace que esperemos las fiestas con más ganas e ilusión si cabe.

Además de valorar el esfuerzo realizado y los comentarios tan positivos de alfareños y visitantes por el trabajo, acción que se consolida cada año ya que es la segunda edición del certamen, con 13 participantes:

- Ferrohogar

- Ars Manual

- Carnicería Medel

- Peluquería Más que guapos/as

- Sandra Óptica

- Muho

- Cristina Estilistas

- Floristería Mari Carmen

- Galyleo Floristas

- Soncaprichos

- Ajuares

- Coquette Peluquería y estética

- Peluquería Tanis

El ganador del primer premio del concurso fue para el comercio de Carnicería Medel al cual se le otorgó un premio valorado en 250 euros en vales de compra para consumir en los establecimientos comerciales de la Asociación.

El segundo premio fue para Galyleo Floristas quien recibió se le otorgó un premio valorado en 200 euros en vales regalo. Un homenaje a la tradición familiar del padre y abuelo de las propietarias, la ganadería, en unión con su pasión: las flores.

El tercer premio fue para el comercio FerroHogar al cual se le otorgó un premio valorado en 100 euros en vales de compra.

El premio popular con la votación en el Facebook de la Asociación con más de 250 votos, fue para Sandra Óptica, dotado con un vale de 50euro para consumir en el comercio local.

Una vez más agradecer a todos los participantes por sus trabajos tan maravillosos y esperamos que sea una iniciativa que se consolide durante muchos más años. Gracias por apoyar esta iniciativa, que busca no solo fomentar el comercio local, sino también unirnos en torno a nuestras tradiciones y celebraciones. Cada escaparate cuenta una historia y nos recuerda la importancia de mantener vivas nuestras costumbres.