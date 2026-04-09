La Carrera Campus 2026 encara esta semana la recta final de las inscripciones, con novedades en la Carrera Familiar

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LOGROÑO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Carrera Campus 2026, que se disputa este domingo 12 de abril, encara esta semana la rectora final de las inscripciones y con novedades en la Carrera Familiar.

La Carrera Campus incluye dos pruebas diferenciadas. A las 11,00 horas tendrá lugar la salida de las categorías Preuniversitaria, Universitaria y Popular, que se disputarán sobre distancias de 10, 5 y 3 kilómetros.

Posteriormente, a las 12,45 horas, se celebrará la Carrera Familiar 1 K Sin Barreras, con un recorrido de menos de un kilómetro que discurre íntegramente por el campus universitario.

Esta Carrera Familiar incorpora este año importantes novedades. Además de la entrega de medallas a todas las niñas y niños que completen la prueba, la jornada contará con hinchables infantiles y talleres, pensados para que los más pequeños disfruten de una mañana lúdica y participativa en un ambiente deportivo.

Los hinchables estarán disponibles de 10,30 a 13,30 horas, mientras que los talleres se desarrollarán de 10,30 a 12,45 horas, ambos ubicados en la zona verde situada junto al Edificio Quintiliano.

Los talleres estarán dirigidos por estudiantes integrantes de los grupos universitarios Vaya Profes y Vaya Cuerpos, y en ellos los niños podrán pintar y decorar sus dorsales, así como participar en otras actividades y sorpresas preparadas para la ocasión.

El mismo día de la carrera, en horario de 9,00 a 11,00 horas, permanecerá abierta la inscripción para la Carrera Familiar, con un precio de 15 euro. Esta inscripción incluye la posibilidad de adquirir hasta dos camisetas infantiles adicionales, al precio de 6 euro por unidad, siempre que haya disponibilidad.

En ese mismo horario se podrá realizar también la recogida de los dorsales y camisetas de esta carrera. Además, está abierta a través de www.unirioja.es/carreracampus.

La Carrera Campus 2026 -que forma parte del XI Circuito de Carreras de Logroño- está organizada por la Universidad de La Rioja, cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño y Logroño Deporte, y con el patrocino de Caja Rural de Navarra y el Centro Comercial Berceo.

Además, colaboran Diario La Rioja, Cruz Roja, Coca Cola, Mavyal, Selecta, Grupo Ebone, Indoor Air Quality, Federación Riojana de Atletismo, Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja, Fundación Cultural y Recreativa Cantabria, ARSIDO, AA.VV. San José, Club Deportivo Envero, Holika y las cafeterías del campus de la Universidad de La Rioja.

La organización mantiene una serie de medidas para reducir el impacto medioambiental del evento y, en materia de compromisos sociales, dispone del Dorsal 0 Solidario, en esta edición destinado a la Red Vecinal Contra la Violencia de Género, programa de la Federación de Asociaciones Vecinales de la Rioja y el Gobierno de La Rioja, que tiene como objetivo evitar el aislamiento social de las personas en situación de maltrato.

El circuito volverá a tener como punto de salida y de llegada el Edificio Quintiliano (c/ La Cigüeña 60) y recorrerá los principales enclaves del campus, incluyendo el paso por los parques de La Ribera y del Iregua. Para controlar el recorrido y atender los diferentes aspectos de la organización, se dispone ya de un equipo de cien personas, la mayoría estudiantes universitarios.

Asimismo, la organización distinguirá al centro universitario más participativo (escuela, facultad, etc.).