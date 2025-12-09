Carrera nocturna de LogroTrail, campanadas infantiles o visita de los Reyes Magos, en barrio de San Antonio por Navidad

Carrera nocturna de LogroTrail, campanadas infantiles o visita de los Reyes Magos, en Navidad en barrio de San Antonio - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El barrio de San Antonio de Logroño celebrará la Navidad con una amplia programación de actividades en la que destaca una prueba del Circuito LogroTrail en el Monte Cantabria, que tendrá la peculiaridad además de ser nocturna, y que incluirá también campanadas infantiles o una visita de los Reyes Magos.

El concejal de Coordinación de Distritos y Distrito Norte, Ángel Andrés, acompañado por representantes de la Asociación de Vecinos de San Antonio, y responsables de DMillennial, entidad organizadora la carrera, ha dado cuenta este martes de la programación navideña en esta zona de la ciudad.

El edil ha destacado "el gran trabajo realizado desde la asociación, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño, para ofrecer a los vecinos y vecinas del barrio, así como a muchos otros logroñeses y personas que nos visitan en estas fechas, una programación muy variada, con propuestas para todas las edades y que estarán marcadas por un ambiente festivo y de convivencia".

Así, en primer lugar, se ha referido a la prueba del Circuito LogroTrail al Monte Cantabria que tendrá lugar el sábado 27 de diciembre a las 19,30 horas, "una prueba que esperamos que se desarrolle con una gran participación, como ha venido sucediendo en otras carreras del Circuito LogroTrail celebradas en otras zonas de nuestra ciudad".

Desde las 17,30 horas se hará entrega de los dorsales correspondientes en la sede de la Asociación de Vecinos de San Antonio. Habrá dos recorridos, uno de 8,4 kilómetros, y uno más corto, de 5,4 kilómetros.

El evento 'Vive el Trail' se completará con una degustación de bocatita de panceta, también a las 19,30 horas, y la música con el DJ 'De Fiesta en Fiesta' para amenizar la post carrera. La entrega de trofeos está prevista a las 20,30 horas.

Toda la información sobre la prueba puede encontrarse en www.rockthesport.com

ACTIVIDADES FESTIVAS Y SOLIDARIAS.

No será éste el único evento en el barrio durante estas fechas señaladas, sino que el barrio de San Antonio contará con una programación llena de actividades navideñas en las que se van a aunar el ambiente festivo y la solidaridad.

Así, el 24 de diciembre, a las 12 horas, Papá Noel visitará la asociación vecinal para hacer las delicias de mayores y pequeños. Habrá, además, un reparto de chocolate. Y a continuación, se hará entrega de lo recaudado con la gran cesta solidaria de la asociación a beneficio de FARO.

El 27 de diciembre, además de la ya fiesta deportiva 'Vive el Trail', se ha organizado un taller creativo de galletitas navideñas, a las 11 horas. Las inscripciones deben realizarse en Las3teachers@gmail.com. Y a las 17,30 horas tendrá lugar el cuentacuentos 'Déjate de cuentos', en la sede de la asociación vecinal.

El 31 de diciembre, para despedir el año, se ha organizado la V edición de las campanadas infantiles y brindis por el 2026. El reparto de uvas comenzará a las 11,30 horas y las esperadas campanadas en el barrio serán a las 12 horas.

El 3 de enero habrá una nueva oportunidad de disfrutar del taller de elaboración de galletitas navideñas, a las 11 horas.

Finalmente, el 6 de enero tendrá lugar uno de los momentos más especiales de las fiestas navideñas, la visita de los Reyes Magos de Oriente a la asociación de vecinos. Será a las 13 horas.

Además, hasta el 6 de enero se podrá visitar en el local de la asociación la gran Villa Navideña, en horario de 18 a 21 horas de lunes a domingo.