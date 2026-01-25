Obras de ensanche y mejora de la LR-259 - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha informado de que la carretera LR-259 entre Ausejo y el cruce con la LR-260 estará cortada durante un mes a partir de mañana, lunes 26 de enero.

En concreto, permanecerá cortada entre los kilómetros 25,650 (intersección con N-232) y 31,070 (intersección con la LR-260). Este tramo se encuentra situado entre las localidades de Ausejo y Alcanadre.

La afección se producirá como consecuencia de los trabajos de movimiento de tierras de envergadura que se van a realizar durante ese periodo, pertenecientes a las obras de ensanche y mejora de la carretera.

Estas labores hacen necesario desmontar completamente la calzada, lo que impide el mantenimiento del tráfico para los usuarios. Sólo se permitirá el acceso a fincas para labores agrícolas. El resto de vehículos dispondrá de un itinerario alternativo por las carreteras N-232 y LR-260.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Infraestructuras, ha invertido 4,5 millones de euros en esta actuación que prevé ampliar la calzada hasta los siete metros de anchura.

También, rehabilitar el firme; remodelar la intersección con la LR-260; ejecutar nuevos accesos a fincas, mejorar los elementos de drenaje; y renovar la señalización horizontal y vertical, entre otras actuaciones.

Las obras, cuyo plazo de ejecución es de dieciocho meses, tienen el objetivo de mejorar las condiciones de conducción y reforzar la seguridad vial.

La LR-259 es utilizada habitualmente como itinerario alternativo a la LR-260 para llegar hasta Alcanadre y Navarra desde la N-232.

En este sentido, el acceso desde la N-232 a la carretera LR-259, resuelto con un paso a distinto nivel, es más seguro que a la LR-260, donde el cruce no es adecuado para el elevado tráfico de la Nacional.

Sin embargo, pese a su mejor conexión con la N-232, la LR-259 carece de las características geométricas necesarias para su uso, debido a una sección y trazado que son insuficientes y a un firme que presenta un avanzado estado de deterioro, entre otras deficiencias.

"Con la ejecución de un itinerario más cómodo y seguro para el usuario se espera conseguir una reordenación del tráfico que también sirva para disminuir la siniestralidad en la N-232 y en el acceso a Alcanadre", ha señalado el Ejecutivo.