Las carreteras riojanas registran 53 accidentes con víctimas este verano, con dos fallecidos y once heridos graves

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Según los datos aportados por la Jefatura de Tráfico de La Rioja, en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto, en las carreras riojanas se produjeron un total de 53 accidentes con víctimas, que han dado como resultado un total de dos fallecidos, once heridos graves y 59 heridos leves.

De este modo, se ha reducido el número de heridos graves (-7) y ha aumentado el número de heridos leves (+11), respecto del verano 2024. En cuanto a las víctimas mortales, se ha producido un descenso (-3), respecto del año 2019 -máximo de la última década.

Este verano de 2025 ha marcado un récord histórico de desplazamientos con un 2,77 por ciento más respecto del verano de 2024.

La información utilizada para la elaboración de las presentes estadísticas es recabada en las primeras 24 horas de haber sucedido un accidente es susceptible de ser modificada con posterioridad, cuando los equipos de atestados de las policías de tráfico realizan la oportuna investigación en profundidad del accidente. Es, por ello, que debe de considerarse la información presentada como enteramente provisional.

RADIOGRAFÍA DE LA SINIESTRALIDAD EN LA RIOJA

La N-232 ha sido la vía que ha presentado una mayor accidentalidad, con un 22,22 por ciento del total, seguida de la AP-68 y la N-111. Hay que destacar que, durante julio y agosto de 2025, no se han producido siniestros mortales en la N-232 ni en la N-111.

La franja de edad que ha presentado una mayor tasa de accidentalidad ha sido la comprendida entre los 50-59 años, con un 20,83 por ciento del total, seguida de 40-49 años y de 18-29 años.

Por otro lado, del total de víctimas los hombres han representado el 81,94 por ciento, por el 18,06 por ciento de las mujeres.

Por tipo de vehículo, el turismo ha representado el 59,72 por ciento del total de las víctimas, seguida de la bicicleta, con el 12,5 por ciento, y de la motocicleta, 9,72 por ciento.

Por tipo de accidente, las salidas de la vía han representado el 41,6 por ciento, seguido de las colisiones frontales, con el 18,05 por ciento, y de los siniestros por caída, con el 11,11 por ciento.

Las dos víctimas mortales se producen en siniestros viales por salidas de la vía con caída y vuelco del vehículo.

Los excesos de velocidad han sido la infracción cometida en mayor medida en los accidentes con víctimas, con un 37 por ciento del total, seguido de las distracciones, con un 20,75 por ciento, y de la invasión parcial del sentido contrario, con el 9,43 por ciento.

Por último, el martes ha representado el día con mayor accidentalidad, con el 16,98 por ciento de las víctimas. En cuanto a las franjas horarias, el periodo comprendido entre las 6 a las 12 horas ha registrado una mayor accidentalidad, 37,73 por ciento de las víctimas, seguida de la franja entre las 12 y las 18 horas, con el 35,84 por ciento.