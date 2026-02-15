La carroza 'Duquechuches' del AMPA CEIP Duquesa de la Victoria se hace con el primer premio del desfile del Carnaval de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carroza 'Duquechuches', del AMPA CEIP Duquesa de la Victoria, ha sido galardonada con el primer premio del desfile de carnaval organizado por el Ayuntamiento de Logroño. El jurado ha entregado el segundo premio a 'Evo escola de samba', carroza de AFA Escuela Vicente Ochoa, mientras que el tercer premio ha recaído en la carroza 'Bienvenidos a Hogwarts' del APA Colegio Sagrado Corazón. Las tres carrozas reciben respectivamente un galardón.

El tiempo inestable no ha mermado las ganas de divertirse de la ciudadanía y el desfile del carnaval de Logroño se ha desarrollado con normalidad, con más de 3000 participantes con 35 comparsas y 6 carrozas.

Este año los galardones se han repartido así:

'Premio a la mejor comparsa': 'El gran show del Siete Infantes'. AMPA CEIP Siete Infantes

'Premio a la segunda mejor comparsa': Riojavenatrix Lacustris'. CPC Rey Pastor

'Premio a la tercera mejor comparsa': 'Cuna de mi lengua'. APA Colegio Santa María (Marianistas)

'Premio a la mejor coreografía': 'La Patarrona llegó y Escolapios se disfrazó' APA Colegio Escolapios. '

Premio al mejor aprovechamiento de materiales reciclados': 'Bretonianos de terracota'. AMPA CEIP Bretón de los Herreros.

'Premio a la mejor comparsa reivindicativa': 'Los glaciares del aprendizaje' Asociación Rioja Dislexia.

En la modalidad de 'Grupo' los premiados han sido el grupo Virginia Cámara, por su formación 'Alas de cristal'.