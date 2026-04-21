La cartelería de los años noventa en una exposición en la Biblioteca de La Rioja hasta el 24 de junio

Exposición '¡Qué pasada los 90! en la Biblioteca de La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Carteles de fiestas, del mundo del vino, del deporte, de la cultura, de los toros, de campañas institucionales o incluso de restaurantes desaparecidos se pueden visitar en la Biblioteca de La Rioja dentro de la exposición '¡Qué pasada los 90!', que estará activa hasta el 24 de junio.

Preside la muestra una batería como guiño al espíritu musical y festivo de la década, a la que rodean 183 carteles de los 90 del patrimonio gráfico del Depósito Legal de La Rioja. Ha sido inaugurada por el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, el director de la Biblioteca, Josu Rodríguez, y el comisario de la muestra, Gabriel Santolaya.

Iturriaga ha destacado que la exposición "nos llena de cultura, nos llena de deporte, nos llena de vida, nos llena de socialización, nos llena un poco de todo, esta tercera exposición que cierra el ciclo, en esta ocasión dedicada a los 90".

En este punto, ha recordado que la anterior "fue premiada a nivel nacional con ese sello que nos dieron desde el Consejo de Bibliotecas del Estado".

Santolaya, por su parte, ha indicado que con la colección "se abre una ventana a esa época, porque no estamos recreando la época, sino que estamos cogiendo estas piezas, estos trozos de papel impreso que estaban en las calles y los estamos trayendo aquí".

El director de la Biblioteca riojana ha destacado "el interés cultural-artístico de la misma, donde vemos reflejadas actividades culturales, artísticas, en algunos casos arquitectónicas, campañas de difusión, de interés social, entre otras".

También ha puesto en valor "el diseño, ya que es una época que marca el comienzo de la utilización de las tecnologías digitales en el diseño" con la aparición de los primeros ordenadores de Apple, así como los primeros programas de diseño, que "hizo que se tuviera una tipografía más amplia".

No ha obviado, el comisario el valor "sentimental" de la muestra "para los que vivimos esa época, recordar lo que vivimos en ese momento, cosas que ocurrieron y cosas incluso que no vivimos y no conocimos y que las podemos ahora ver".

Rodríguez, en su intervención, ha señalado que la exposición "nos deja ver cómo pensaba la sociedad riojana en ese momento", al tiempo que ha puesto en valor el papel de la Bibliotecas porque "estamos

conservando el patrimonio gráfico en este caso y que lo comunicamos para que se pueda disfrutar e invitar a la sociedad riojana a que lo disfruten".