La Casa de los Curas de Calahorra acoge hasta el 20 de octubre la exposición 'Descubre Sefarad'

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa de los Curas de Calahorra acoge, con motivo de la celebración de la Jornada Europea de la Cultura, la exposición 'Descubre Sefarad' que podrá verse hasta el 20 de octubre.

La muestra está formada por 23 imágenes de gran formato que capturan el alma de las juderías de las diferentes ciudades que conforman la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad: Ávila, Barcelona, Béjar, Cáceres, Calahorra, Córdoba, Estella-Lizarra, Hervás, Jaén, León, Lorca, Lucena, Monforte de Lemos, Plasencia, Ribadavia, Sagunto, Segovia, Tarazona, Toledo, Tudela y Tui.

Calahorra cuenta con dos paneles: uno con fotografías del barrio judío y otro con la Torá, que se encuentra en la Catedral de Santa María.

Además de fotografías de todas estas ciudades integrantes de la Red, hay una imagen de portada de la exposición y otra dedicada al importante papel de la gastronomía en la cultura judía.

Todas las imágenes están acompañadas por un breve texto explicativo que destaca la esencia judía de cada una de ellas.

La exposición, que refleja rincones donde la huella judía en las ciudades españolas de la Red todavía es patente, está coorganizada por el Instituto Cervantes, la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad y la Oficina de Turismo de España en Polonia.

Es una muestra itinerante que ya ha viajado a varias capitales internacionales y que en Calahorra puede visitarse de lunes a viernes de 9 a 13,30 horas, de jueves a sábado de 18 a 20 horas y domingos y festivos de 12 a 14 horas.