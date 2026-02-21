La Casa de la Danza, nominada al 'Premio Adolfo Marsillach' a una labor teatral significativa

La Casa de la Danza - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

La Casa de la Danza de Logroño ha obtenido un nuevo reconocimiento a nacional al ser nominada al 'Premio Adolfo Marsillach' a una labor teatral significativa 2025.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Logroño, esta nominación responde a su trabajo "por preservar, difundir, apoyar y desarrollar patrimonio e iniciativas de y para la danza".

Acciones, ha dicho, "articuladas en un espacio único en España que, desde hace 23 años, ejerce como centro de acogida, conservación, visibilidad, desarrollo y difusión de esta disciplina y sus profesionales".

La candidatura se enmarca en los galardones que otorga la Asociación de Directoras y Directores de Escena (ADE) y que alcanzan su 39ª edición.

La candidatura de la Casa de la Danza de Logroño fue presentada por un miembro de la ADE, cuya junta directiva se reunió la semana pasada y, tras revisar las propuestas, mantuvo a la Casa de la Danza como una de las finalistas.

El próximo 23 de marzo tendrá lugar el acto de entrega de la 39ª edición de los Premios ADE en el Teatro de la Comedia de Madrid, sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.