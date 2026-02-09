La 'Casa de la Danza' realizará en marzo una muestra en Libourne (Francia) y en abril en Logroño una 'barra de ballet'

Los concejales de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, y Cultura, Rosa Fernández, junto al director de la Casa de la Danza de Logroño, Perfecto Uriel, presentan el balance de actividades de 2025 y avanza las de 2026 - EUROPA PRESS

La 'Caza de la Danza' volverá a traspasar fronteras en 2026, y lo hará realizando una exposición en la ciudad francesa, hermanada con Logroño, de Libourne, en el mes de marzo. Un mes después, y coincidiendo con el Día Internacional de la Danza, a finales de abril, en la Concha del Espolón, llevará a cabo una 'barra de ballet'.

Estas iniciativas que se sumarán a muchas otras se han dado a conocer en comparecencia de prensa, por parte del director de la Caza de la Danza, Perfecto Uriel, junto a la concejal de Cultura, Rosa Fernández, y el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz.

Fernández ha puesto el valor dicha exposición en Libourne, porque desde la "cultura, estos hermanamientos tienen mayor sentido". Además, y aprovechando la presentación de las actividades para 2026, la concejal ha destacado que la 'Casa de la Danza', el último año "ha consolidado su crecimiento en 2025 como referente en la promoción y preservación de esta expresión artística".

Ha destacado "el extraordinario trabajo desarrollado por Perfecto Uriel al frente de la Casa de la Danza, cuya dedicación y visión han hecho posibles estos magníficos datos y han convertido a Logroño en un punto de referencia nacional e internacional".

A continuación, ha tomado la palabra el propio Uriel que han avanzado que el centro continuará reforzando su labor educativa en escuelas e institutos, mantendrá la publicación de 'Danza en Escena', celebrará mensualmente 'Tardes en Danza' (que pasan a realizarse a las 18,00 horas) y organizará en diciembre la 'XXV Gala Navideña de Danza'.

Se volverá a apostar por el ciclo 'Danza en gran pantalla. Analizando grandes ballets', con cuatro sesiones en marzo. Asimismo, están previstas tres exposiciones ya cerradas (dos en Logroño y una en Libourne), además de otras muestras que se irán concretando a lo largo del año, junto con conferencias y presentaciones de libros. En marzo está previsto un nuevo viaje a Francia para continuar dando a conocer el proyecto de la Casa de la Danza, y se volverá a participar en el programa 'Danza en el Camino'.

También durante los meses de marzo y abril se van a organizar clases magistrales de flamenco y ballet clásico dirigido a estudiantes. Como novedad, se trabaja en un proyecto para realizar un 'Stage dance' durante el mes de julio, abierto a estudiantes locales y de otras comunidades autónomas.

También se celebrará de manera especial el 'Día Internacional de la Danza', con una 'barra de ballet' en el Espolón dirigida por la primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba, Anael Martín, además de nuevas plantaciones en el Bosque de la Danza. Además, se continuará ampliando la red de colaboraciones internacionales y la presencia en certámenes y foros especializados.

En este sentido, ha explicado se van a mantener activas las alianzas con el Museo Escuela de la Castañuela, Foro Milagros y la Academia de Danza Rioja en México, además de la participación en el programa humanitario 'Ayuda la Danza' de Paraguay. La Casa de la Danza seguirá presente en concursos y certámenes nacionales e internacionales como el Concurso Danza Ciudad de Castellón, Concurso de Danza de Ribarroja (Valencia), Concurso de Danza de Barcelona, Certamen de Danza de Torrelavega y Premio Roseta Mauri en Reus.

Al mismo tiempo que se van a impulsa proyectos educativos y sociales como el programa de prácticas con del Grado de Turismo del IES Hermanos d'Elhuyar.

"NOTABLE CRECIMIENTO"

Sobre el año 2025, el director de la Casa de la Danza ha destacado que el centro "ha registrado un notable crecimiento en prácticamente todas sus áreas". Las visitas escolares aumentaron un 30% tras la inclusión de sus actividades en la Guía de Actividades Municipales, alcanzando un total de 630 participantes, entre alumnado de centros públicos y concertados de Logroño, jóvenes estudiantes de danza procedentes de otras comunidades y el tradicional campamento de verano de Desojo (Navarra).

El Museo de la Casa de la Danza también consolidó su afluencia con un incremento del 25 por ciento respecto al año anterior, sumando 828 visitantes entre visitas guiadas e individuales. A ello se añaden los 365 espectadores del programa mensual 'Tardes en Danza', que se organiza con fondos propios de la videoteca. La revista especializada 'Danza en Escena' mantuvo su periodicidad de cuatro números anuales, alcanzando ya más de 482 suscriptores y reforzando su presencia académica a través de la web y del portal Dialnet de la Universidad de La Rioja. La biblioteca y videoteca de la Casa de la Danza registraron 915 consultas totales (presenciales y online), mientras que las redes sociales alcanzaron 25.620 visitas, lo que eleva el impacto digital global a 26.535 accesos.

En el apartado expositivo, 2025 cerró con un balance de 5.180 visitantes en muestras celebradas tanto en Logroño como en el extranjero. Destaca especialmente la participación en la X edición del Festival Ibérica Contemporánea de Querétaro (México), donde una exposición de trajes del Museo fue visitada por más de 3.000 personas.

En Logroño, las exposiciones 'Indumentaria de la danza tradicional en España' y 'Flamenco para la Juventud' reunieron a más de 2.000 personas. Además, la Casa de la Danza organizó dos galas con 1.355 espectadores: la Gala del Día Internacional de la Danza, celebrada en abril con coreografías de alumnado de Logroño y Huesca, y la XXIV Gala Navideña, que tuvo lugar en diciembre. Asimismo, la Casa de la Danza mantuvo una intensa actividad de difusión nacional e internacional, con presentaciones del proyecto en Madrid, Valencia, Ciudad Real, Teruel, León, Ávila y Toledo, así como en Querétaro (México), alcanzando a más de 1.600 personas.

Paralelamente, continuaron las colaboraciones con entidades de prestigio como La Maison de la Danse (París), el Instituto del Teatro de Barcelona o el Centro de Artes Culturales Hispanas de Miami, entre otros. Por otro lado, el Bosque de la Danza incorporó ocho nuevos árboles dedicados a figuras históricas como George Balanchine, Isadora Duncan o María Taglioni, superando ya los 130 ejemplares que recuerdan a profesionales de la danza.

Durante el año también se organizó un encuentro con las dos jóvenes promesas riojanas del ballet, Millán de Benito y Gabriel Tudelilla, al que asistieron estudiantes de danza de la ciudad.

Finalmente, el director de la 'Casa de la Danza' ha reclamado al Ayuntamiento que trabaje para que en las visitas guiadas a la ciudad se incluya que los que las realicen puedan entrar a conocer la institución, algo a lo que ha comprometido Sainz.