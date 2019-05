Casado: "El PP de La Rioja cuenta con el mejor producto político posible para solucionar los problemas de sus vecinos"

Actualizado 13/05/2019 20:49:05 CET

LOGROÑO, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este lunes en Logroño que el PP "tiene buenas vides que resisten cuando pintan bastos" gracias "a que contamos con el mejor producto político de España" y "estoy muy ilusionado porque La Rioja tiene el mejor equipo posible que pondrá las mejores soluciones para los problemas de sus vecinos".

Pablo Casado ha realizado estas declaraciones durante el acto de clausura de un acto del PP de La Rioja que ha tenido lugar en Riojaforum. En la cita, que ha dado comienzo a las 18,00 horas, también han intervenido el presidente del PP de La Rioja y candidato a la presidencia de la región, José Ignacio Ceniceros; la candidata en las elecciones europeas, Esther Herranz, y el candidato popular a la Alcaldía de Logroño, Conrado Escobar. Además, ha asistido también la vicesecretaria de Política Social y coordinadora de la campaña de elecciones autonómicas y locales del PP, Cuca Gamarra.

En primer lugar, el presidente nacional del PP ha querido agradecer la asistencia de todos al acto que "han venido a apoyar a nuestros candidatos regionales y locales".

Casado ha indicado que "en este último año he venido seis veces a La Rioja y, todavía me quedan muchos pueblos por ver, pero volveré pronto para hacer patria 'chica'". Pero tras todas estas visitas, ha indicado, "puedo decir que en La Rioja las cosas van bien" y es algo que se puede conocer "gracias a los datos". "Sin el PP -ha reflexionado- esas cifras no irían tan bien".

Por todo ello, ha indicado, "hoy me quiero acordar de todas las personas de este partido que han hecho esto posible" y ha querido hablar de la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y ahora coordinadora de la campaña a nivel nacional. "Cuca dejas el pabellón muy alto y va a ser difícil que Logroño esté a la altura cuando tú te vayas pero dejas el testigo en muy buenas manos porque Conrado Escobar será un gran alcalde de una ciudad maravillosa".

Desde el PP, ha continuado, "estamos orgullosos de nuestra propuesta" y, con un símil riojano, ha explicado, "somos como el vino" porque "hay veces en que las cosechas son mejores o peores, como los resultados, pero nuestro partido tiene unas vides que han aguantado tormentas y solo teniendo esas cepas y habiéndolas cuidado y protegido es como haremos buenos caldos y mejoraremos nuestros resultados".

Pablo Casado ha recordado que "estas elecciones son muy importantes por los candidatos" y por ello ha animado a Conrado Escobar y a José Ignacio Ceniceros en su trabajo porque "sois personas que habéis empezado desde abajo y que habéis estado en la política de cercanía, apoyando a los vecinos y este producto no lo tiene cualquier partido político".

El PP presenta "60.000 candidatos en estas elecciones y 7.000 candidatos a alcaldes, no hay otro partido que lo pueda hacer y lo hacemos con los mejores", ha defendido.

"Sabéis lo que hay que hacer en Logroño y en todos los municipios y en la región, sabéis que hay que seguir peleando por el empleo, por los servicios públicos y por las personas para que nadie se sienta perjudicado".

Además de equipos y programas "están nuestras raíces, que son nuestros principios, esos principios que ponen a la persona en el centro de la actuación política y en el partido de la libertad".

Durante el acto, Casado ha pronosticado que "José Ignacio Ceniceros, que es una referencia para otros presidentes de comunidades autónomas, volverá a ser el presidente del Gobierno de La Rioja y va a seguir mejorando la situación de La Rioja".

Además, ha elogiado "la política fiscal atractiva" de Escobar y Ceniceros. En contraposición, ha puesto como ejemplo las propuestas socialistas para otras comunidades autónomas, como Madrid, "donde solo apuestan por recuperar impuestos".

En relación al sector agrícola, tan importante para La Rioja, Pablo Casado se ha preguntado "qué sería de la Política Agraria Común sin el Partido Popular, sin Loyola de Palacio, sin Isabel García Tejerina y sin Esther Herrranz, quien ha conseguido traer 47.000 millones de euros de ayudas europeas para los agricultores españoles". Para Casado, "Esther Herranz no solo es riojana, sino también patrimonio nacional, porque ha sabido defender los intereses de los españoles en el Parlamento Europeo".