Casas y Urtubia Joyeros, Carnicería Medel y Sandra Óptica, ganadores del Concurso de Escaparates de Navidad Adeca 2025 - ADECA

LOGROÑO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alfaro ha acogido su tradicional entrega de los premios del concurso de escaparates de Navidad de la Asociación de Comerciantes de ADECA.

El ganador del primer premio del concurso fue para Casas y Urtubia Joyeros con su escaparate hecho a mano con unos aros vegetales y una llamativa guirnalda verde. Obtuvo el premio valorado en 250 euros en vales de compra para consumir en los establecimientos comerciales de la Asociación.

El segundo premio fue para Carnicería Medel quien recibió se le otorgó un premio valorado en 200 euros en vales regalo.

El tercer premio fue para Sandra Óptica y su calendario de adviento, al cual se le otorgó un premio valorado en 100 euros en vales de compra.

El premio popular con la votación en el Facebook de la Asociación con más de 100 votos, fue para Galyleo Floristas, dotado con un vale de 50euro para gastar en el comercio local.

Desde ADECA "queremos agradecer, en primer lugar, la participación de todos los comercios que han formado parte de esta edición del Concurso de Escaparates de Navidad".

"Vuestro esfuerzo, creatividad y dedicación han llenado nuestras calles de luz, ilusión y ambiente navideño, convirtiendo nuestros escaparates en auténticos reclamos para vecinos y visitantes. Este concurso no solo premia la originalidad o la estética, sino también el compromiso del comercio local con la ciudad, con sus clientes y con una Navidad que invita a pasear, comprar cerca y disfrutar de lo nuestro", afirman.

Cada escaparate ha demostrado que el pequeño comercio tiene una enorme capacidad para emocionar y sorprender. "Queremos felicitar a todos los participantes, porque elegir a los ganadores no ha sido una tarea fácil. El nivel ha sido muy alto y eso dice mucho del talento y la profesionalidad de nuestros comerciantes. Y, por supuesto, nuestra enhorabuena a los premiados, que ven reconocido su trabajo y su esfuerzo. Esperamos que este premio sea un estímulo para seguir apostando por la creatividad y por un comercio vivo y cercano".

"Gracias también a quienes nos apoyan y colaboran con ADECA, y a todos los que habéis formado parte de esta iniciativa. Os deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo lleno de salud, ilusión y éxito para todos".

En esta edición han sido 13 los comercios que han decorado sus escaparates para este tradicional concurso y "os invitamos a visitar, creando un agradable paseo para ver todas las creaciones".