Casi 3.000 firmas respaldan a los interinos en su petición a Educación de una nueva orden

Archivo - Los docentes reclaman inorporarse a su puesto antes que los alumnos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Docentes interinos de La Rioja han registrado, en la mañana de hoy, en la Consejería de Educación 2.651 firmas de apoyo a su petición para que el Gobierno riojano elabore una nueva orden, tal y como ha informado a Europa Press Julia Sáenz, portavoz del colectivo.

"No vamos a parar hasta que la Consejería modifique la orden de interinos", ha indicado tras registrar las firmas. Los interinos, ha relatado, están pendientes de la próxima Mesa Sectorial de Educación, prevista para el 2 de diciembre.

Entre las cuestiones que regula la orden de interinos, y que reclama este colectivo, se encuentra "que no sea obligatorio tener que aceptar jornadas de un tercio" y que renunciar a ésta no suponga la pérdida de puntos.

También, "que haya continuidad de los nombramientos durante el verano; que se oferten las plazas con información clara" y que no les "obliguen a aceptar un trabajo sin conocer previamente sus condiciones".

Suman otras peticiones como "permanecer en listas sin tener que presentarse continuamente a oposiciones" y tomar posesión de su puesto de trabajo con antelación, "y no el mismo día que el alumnado".