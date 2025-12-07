Casi la mitad de los propietarios de viviendas alquiladas en La Rioja dicen que contar con apoyo legal les da seguridad

Archivo - Alquiler - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Casi la mitad de los propietarios riojanos (46 por ciento) afirman que tener apoyo legal le da seguridad a la hora de alquilar su vivienda, mientras que el 66 por ciento reconoce que ayuda a prevenir pérdidas derivadas de un mal inquilino y simplifica la gestión del alquiler.

Estas son algunas de las principales conclusiones que recoge el Informe 'Entre leyes y llaves: desafíos legales del propietario en el mercado del alquiler', realizado por onLygal, la compañía especializada en soluciones legales de protección jurídica y servicios legales.

Asimismo, el Informe señala que el 36 por ciento de los propietarios reconocen que poner en alquiler sus inmuebles es una fuente de incertidumbre y estrés, dato que muestra una persistente sensación de vulnerabilidad en el actual mercado de alquiler inmobiliario.

CAMBIOS NORMATIVOS

Los principales factores que incrementan esta vulnerabilidad y, por consiguiente, aumentan también la necesidad de acompañamiento legal y administrativo, son los continuos cambios normativos en torno al alquiler, así como la irrupción de nuevas modalidades de arrendamiento, con nuevos riesgos legales asociados.

En este sentido, si bien el 80 por ciento de los propietarios de vivienda en La Rioja valora el alquiler como una forma de conservarla y rentabilizarla, un 51 por ciento considera que los continuos cambios normativos generan inseguridad, y un 36 por ciento cree que los riesgos legales merman la rentabilidad de su inversión, por lo que alquilar no compensa económicamente.

"El análisis de las preocupaciones y necesidades de los propietarios al alquilar su vivienda ante la regulación actual, de la incertidumbre que genera y de los riesgos legales asociados a las nuevas opciones de alquiler pone de manifiesto que el acompañamiento legal se erige como un factor clave para la seguridad y profesionalización de la gestión del alquiler", afirma Verónica Badillo, abogada de negocio de onLygal.

MODALIDADES DE ARRENDAMIENTO

Si nos fijamos en las distintas modalidades de arrendamiento, 'Entre leyes y llaves' arroja que el 61 por ciento de los propietarios declara conocer bien el funcionamiento administrativo y legal del alquiler convencional. Sin embargo, este porcentaje se reduce significativamente en la gestión de las nuevas fórmulas: alquiler de temporada (46 por ciento), turístico o vacacional (26 por ciento), con opción a compra (36 por ciento) y por habitaciones (15 por ciento).

Por ello, el 90 por ciento de los propietarios considera muy o bastante importante tener acompañamiento legal cuando optan por un cambio de alquiler de larga duración a una de estas nuevas formas de arrendamiento.

NECESIDADES Y CONTRATACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO LEGAL EN EL ALQUILER

El Informe señala también que el alquiler no convencional, especialmente turístico o de temporada, intensifica tanto las dudas legales (50 por ciento y 42 por ciento, respectivamente) como los requisitos administrativos (38 por ciento y 30 por ciento). Por su parte, las relacionadas con conflictos con inquilinos o desahucio son mayores al alquilar por habitaciones (29 por ciento y 27 por ciento, respectivamente).

En este sentido, la contratación de asesoramiento aumenta entre quienes alquilan de forma no convencional (34 por ciento), especialmente a través de las fórmulas turístico o de temporada (35 por ciento y 37 por ciento, respectivamente), sobre todo, las mujeres (29 por ciento), los menores de 45 años -alcanzando un 34 por ciento en el tramo de 35 a 44 años- y los hogares con ingresos inferiores a 1.500 euro (42 por ciento).

Respecto a los servicios de asesoramiento legal contratados, el 54 por ciento de los propietarios afirma haber recibido apoyo para la revisión y redacción de contratos y resolver dudas legales, cuestiones fiscales (31 por ciento), actualización de rentas (31 por ciento), gestión de impagos y reclamaciones (31 por ciento), protección de la propiedad (31 por ciento) y resolución de conflictos con la comunidad de vecinos (31 por ciento). Porcentajes que se incrementan al alquiler por temporada o habitaciones.

A este respecto, el Informe 'Entre leyes y llaves' señala también que el 80 por ciento de los propietarios que cuenta con acompañamiento legal afirma sentirse más seguro y el 77 por ciento valora que previene pérdidas derivadas de un mal inquilino.

"Los datos muestran que la evolución del mercado del alquiler trae consigo nuevas necesidades legales para los propietarios, en muchos casos desconocidas, que pueden conllevar sanciones o pérdida de derechos. En consecuencia, tres de cada diez arrendadores han contratado servicios para aclarar cuestiones legales o requisitos administrativos en los últimos tres años. No solo minimizan los riesgos, evitan litigios y proporcionan una mayor rentabilidad y estabilidad de la inversión, sino que además les aportan mucha más tranquilidad", concluye Badillo.