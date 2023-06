Castro(UP) recuerda a Escobar en su primer contacto del mandato que "no podemos permitirnos parar la ciudad"

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Logroño Amaia Castro ha recordado al alcalde de la ciudad, el 'popular' Conrado Escobar, en su primer contacto en esta Legislatura, que "no podemos permitirnos parar la ciudad".

En declaraciones a los medios de comunicación tras un encuentro que ha definido como "cordial", la edil ha reseñado que "llevo trabajando en la misma corporación con Conrado Escobar desde hace cuatro años, ha sido una toma de contacto para hablar de cómo él plantea estos cuatro años", en lo que, para empezar, "hemos hablado de ampliar órganos de representación, órganos de participación".

"Y lo que le he comunicado es que me parece muy útil que se hagan esas modificaciones, el consejo social, que se amplíe la representación", ha incidido Castro quien ha añadido que "también le he dicho que no podemos permitirnos parar la ciudad, que la ciudad no puede parar, que los órganos de representación están bien, pero que hay que seguir avanzando en la ciudad, que no podemos hacer ningún parón".

"Y también le he dicho que, a pesar de reuniones y de que personalmente nos llevamos bien, le voy a seguir dando mucha caña y controlando que las cosas se sigan haciendo bien", ha ironizado la edil 'morada'.

Respecto al área de la que Castro se hizo cargo en la anterior Legislatura, la de Bienestar Animal, ha apuntado que el alcaldeo "lo que ha hecho es felicitarme porque han sido cuatro años donde nos hemos puesto al nivel de las ciudades, incluso por encima de las ciudades que nos rodean y en la que hay que seguir avanzando".