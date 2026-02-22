La Cátedra Extraordinaria de Empresa Familiar visita la III Feria Horeca de Acha Gourmet con estudiantes de la UR

Archivo - Participan estudiantes de la asignatura Desarrollo de la Empresa - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Extraordinaria de Empresa Familiar de la Universidad de La Rioja realiza mañana, lunes 23 de febrero, una visita académica a la III Feria Horeca organizada por la empresa familiar Acha Gourmet.

En ella participarán estudiantes de la asignatura Creación y Desarrollo de la Empresa del Grado de Administración y Dirección de Empresa de la Universidad de La Rioja.

Tal y como ha informado la UR, la actividad permitirá a los estudiantes conocer de primera mano tanto la organización de un evento profesional de referencia para el sector hostelero como el modelo de gestión de una empresa familiar especializada en la distribución de productos en el sector de alimentación y hostelería.

Durante la visita, los estudiantes analizarán cómo se planifica y desarrolla una feria sectorial, qué estrategias comerciales y de posicionamiento se ponen en marcha y cómo se generan oportunidades de negocio y colaboración entre proveedores y profesionales de la hostelería.

Entre los objetivos de la iniciativa, ha explicado, se encuentran acercar a los estudiantes a la realidad del sector Horeca desde la perspectiva de una empresa familiar, identificar oportunidades de innovación y estrategias aplicables al mercado, fomentar el contacto directo con profesionales para comprender la dinámica del sector y reflexionar sobre el papel de las empresas familiares en el desarrollo económico regional.

Con esta acción, la Cátedra Extraordinaria de Empresa Familiar de la Universidad de La Rioja, que financia la Asociación Riojana de la Empresa Familiar (AREF), "refuerza su apuesta por una formación práctica y conectada con el entorno empresarial, ofreciendo a los estudiantes experiencias directas que complementen su aprendizaje en el aula".