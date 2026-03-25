La Catedral de Calahorra imprime un nuevo impulso en su promoción turística - SFCL

CALAHORRA (LA RIOJA), 25 (EUROPA PRESS)

El Cabildo Catedral de Calahorra ha presentado esta mañana una serie de acciones y actividades encaminadas a imprimir un nuevo impulso en la línea de promoción turística del conjunto arquitectónico Catedral-Palacio gracias a una oferta de conciertos, exposiciones y muestras que van a incrementar su atractivo de cara a la temporada de primavera-verano.

En la rueda de prensa en la que se ha dado cuenta de estos asuntos, celebrada en el Palacio Episcopal de la ciudad de los Mártires, han estado presentes representantes de las instituciones y asociaciones implicadas en el programa de la nueva etapa: Ayuntamiento, Juventudes Musicales de Calahorra, Amigos de la Catedral, Aesclick y Cofradía de los Santos Emeterio y Celedonio.

El Deán y Párroco de la Catedral de Santa María, Jesús Ignacio Merino, ha informado en primer lugar del nuevo horario que se irá modificando con el cambio de hora y la llegada del verano para retrasar por la tarde tanto la apertura como el cierre. Por el momento, el horario oficial para visitar la Catedral de Calahorra se mantiene de lunes a viernes de las 11,00 a las 13,00 y de las 16,00 a las 18,00 y los sábados en el mismo horario de mañana.

No obstante se están practicando visitas en sesión continua dentro de este horario oficial e incluso más allá para no dejar a nadie con las ganas de ver la Catedral, Claustro, Sala Capitular, Sacristía y Palacio Episcopal. Por cierto, que este palacio cuenta ya con nuevas obras de arte y nuevos espacios abiertos, como el salón de gala que después de ser restaurado se presentó el fin de semana pasado con un vino español tras cada una de las sesiones de un concierto de arpa.

La zona que años atrás ocupó la Curia Diocesana, en la planta baja de Palacio, se está transformando en una galería de arte con esculturas y pinturas de diversas épocas que permanecían en los fondos no expuestos de la Catedral. A este respecto cabe recordar que la Catedral de Calahorra sigue admitiendo obras donadas por ciudadanos y las últimas en recibirse, ayer mismo, son dos pinturas sobre lienzo de la familia pamplonesa Almoguera-Latasa. Se trata de una Virgen de Valvanera y una María Magdalena que se colocarán respectivamente en la Capilla de Palacio y en alguna estancia del mismo edificio.

UN CONCIERTO AL MES

Juventudes Musicales ha programado para el próximo 18 de abril el último concierto programado en Palacio. La violonchelista Eva Arderíus y el pianista Miguel Ángel Ortega Chavaldas ofrecerán un concierto titulado 'Sonidos de la Belle Époque' con obras de Debussy, Poulenc y Fauré. Tras la actuación se servirá un helado artesano en el comedor de gala de Palacio. Será en dos sesiones a las 17,30 y 19,30 horas y las entradas, al precio de 20 euros, se pueden adquirir en la taquilla de la Catedral y en el Parador de Turismo Quintiliano.

En el mes de mayo comenzará un nuevo ciclo de conciertos que en este caso tendrán lugar en el templo catedralicio y en su claustro. Los correspondiente a los meses de junio y julio serán gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Calahorra. El del 13 de junio será un recital de 'Música y Pintura' con obras inspiradas en este arte a cargo de la Coral Ondarreta, de Guecho, mientras que el del 12 de julio está por determinar dentro del programa 'Bimilenaria Cultural 2026'. También Amigos de la Catedral de Calahorra organizará un concierto para el mes de agosto abierto al público.

José Antonio Royo, presidente de la citada asociación, ha intervenido para hacer un llamamiento a nuevos socios: "Los andamios que empleamos en las restauraciones nos cuestan 2.000 euros cada mes y llevamos invertidos 1.350.000 euros en restauraciones. Necesitamos nuevos socios que releven a los socios fallecidos y con cuyas cuotas podamos mantener este niovel de recuperación de las capillas de la Catedral". A este respecto cabe recordar que está en remozamiento la capilla del Niño Jesús y que próximamente se iniciará la de la Virgen del Pilar.

ACTOS EN HONOR A ÁNGEL ORTEGA

Para honrar al canónigo archivero y organista de la Catedral Ángel Ortega, -recientemente condecorado con la Medalla de Honor de Calahorra tras 60 años de trabajo- habrá dos misas con la intervención especial de buenas agrupaciones musicales. Así, las eucaristías dominicales de mediodía del 31 de mayo y 21 de junio contarán respectivamente con las actuaciones la Escolanía de la Catedral de Burgos y posiblemente del Orfeón Calagurritano Pedro Gutiérrez.

EXPOSICIÓN CALAGURRIS NASSICA IULIA DE AESCLICK

Instalada en el Claustro de la Catedral de Calahorra, la exposición Calagurris Násica Iulia, presenta un diorama de más de 40 metros cuadrados de superficie con más de 2.300 figuras y personajes de Playmobil que representan la Calahorra romana y en la que no faltan los legionarios de la VII Gémina y personajes con escenas de la historia y las leyendas de la ciudad, como los Santos Emeterio y Celedonio (con las escenas de su martirio y traslado de las cabezas a Santander), Quintiliano, La Matrona, la cárcel de la Casa Santa y un largo etcétera que "ayudarán a entender cómo era la Calahorra romana", según ha comentado Merino.

La asociación Aesclick se ha encargado de montar esta muestra instructiva y especialmente dirigida a las familias que permanecerá expuesta hasta el 17 de octubre para aprovechar la semana de la festividad de la Hispanidad. La entrada cuesta 5 euros salvo para niños de 0 a 12 años, que es gratuita. Se podrá ver en el horario habitual y durante el Mercafórum y la semana Santa también abrirá los domingos por la tarde, oficialmente de las 16,00 a las 19,00 horas aunque se intentará que sea en sesión continua.

CATEDRAL ACCESIBLE

Por otra parte, el Deán de la Catedral ha informado que continúa adelante el proyecto de hacer accesible el conjunto monumental de la Catedral-Palacio. La Catedral cuenta actualmente con rampas en Claustro y Templo y dos sillas de ruedas a disposición del público. Además, con cargo al 2 por ciento cultural del Estado, se está tramitando la subvención de 1,5 millones de euros destinados a la instalación de un ascensor en el Palacio Episcopal que permita salvar su escalinata y abrir todas las plantas al público con dificultades de movilidad.

Este proceso no se ha podido iniciar hasta la consecución de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) por parte del Gobierno de La Rioja, que se ha realizado con bastante celeridad. Ahora es necesario dar pasos con el Ministerio para disponer finalmente del ascensor, confiando en que eso se produzca a medio plazo.