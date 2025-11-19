El CC Berceo da la bienvenida a la Navidad este viernes con un concierto a la luz de 1000 velas

El CC Berceo da la bievenida a la Navidad este próximo viernes con un concierto a la luz de 1000 velas - CC BERCEO

LOGROÑO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Comercial Berceo, propiedad de Barings Core Logroño y Olimpo Real Estate Socimi y gestionado por Cushman & Wakefield, dará la bienvenida este viernes, 21 de noviembre, a la Navidad con su tradicional encendido navideño.

Un ilusionante evento cargado de magia que, además, este año ofrece un concierto de piano y voz en directo a la luz de más de 1000 velas.

Bajo la acogedora y cálida atmósfera que creará la actuación, a partir de las 19,30 horas en la zona de eventos y que es de entrada libre, la galería comercial iniciará un año más su campaña navideña.

Con este evento Berceo quiere invitar a los clientes y sus familias a disfrutar de una experiencia sensorial única bajo la cálida luz de las velas que servirá para inaugurar la decoración y luces con las que el espíritu navideño llega a todos sus rincones.

Además, del 21 de noviembre al 5 de enero, los clientes podrán conseguir un rollo de papel de regalo gratis de forma semanal a través de la app de Berceo Club.

Por otra parte, un año más tanto Papá Noel como los Reyes Magos harán un hueco en sus apretadas agendas para visitar el centro comercial durante unos días y que tanto grandes como pequeños puedan conocerlos en persona y pedirles sus deseos. Más adelante se concretará días y horarios de estas mágicas visitas.