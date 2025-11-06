CCOO alertan del "mal estado" de las instalaciones del CEE Marqués de Vallejo

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

En el día de ayer, un riesgo de desprendimiento provocó el cierre del internado del CEE Marqués de Vallejo. Desde CCOO "volvemos a denunciar, como ya hicimos el curso pasado en el comité de seguridad y salud, el deficiente estado constructivo en el que se encuentra este centro, punto de referencia en La Rioja en el ámbito de la educación especial".

Desde hace años la aparición de grietas en muchas de las paredes provoca filtraciones de agua y humedad en el interior de sus instalaciones alterando el desarrollo de la labor docente y generando además problemas de salubridad.

El viernes de la semana pasada, CCOO "también criticaron en el mismo la presencia de un cartel con aviso de derrumbe en unos baños del centro". "Desgraciadamente, se ha hecho frecuente cuando llueve, la aparición de goteras en los pasillos, en muchas aulas o incluso en el propio comedor, así como la inundación de ascensores y escaleras", ha señalado el sindicato.

La Consejería, "acometió el curso pasado pequeñas obras de reparación con la intención de atajar el problema, pero las deficiencias y los problemas persisten, comprometiendo las condiciones de salud pública por la aparición de moho y hongos en techos y paredes, e incluso en lugares puntuales generándose riesgo de desprendimiento", ha destacado.

"Es especialmente preocupante que, la Consejería, no ejecute el Plan Director del Centro redactado ya y que contempla la renovación y rehabilitación de la edificación, y de su mala cimentación". La Administración "debe fomentar una sociedad inclusiva y accesible, es por ello desde CCOO nos parece oportuno señalar y denunciar estos hechos y pedir a la Consejería que se plantee y estudie la viabilidad de la construcción de un nuevo centro en otro emplazamiento".

Además, CCOO ha reivindicado el trabajo de los y las profesionales que desempeñan su labor y esfuerzo en este Colegio de Educación Especial, y exigimos que la Consejería ofrezca una solución firme y definitiva a estos problemas, así como al de otros similares de nuestro sistema público. CCOO exige "un plan presupuestario para la mejora y puesta al día de las instalaciones de la red pública que garantice el derecho de igualdad y oportunidad para todos y todas".