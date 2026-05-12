CCOO asegura que las 'peonadas' quirúrgicas de tarde y sábados se realizan "con falta de personal"

LOGROÑO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de La Rioja expresa "su profunda indignación por la situación que se vive en los quirófanos durante horario de tarde y sábados, conocidos en el Sistema Nacional de Salud como peonadas".

Este servicio extraordinario, impulsado por el Gobierno de La Rioja para agilizar las listas de espera, "no puede seguir operando a costa de la seguridad de pacientes y trabajadores".

En numerosas ocasiones, indican en una nota de prensa, el número de intervenciones realizadas en estos turnos extraordinarios supera al del horario ordinario de mañana, pero sin la dotación de personal adecuada.

La Federación sindical advierte especialmente de la carencia de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y celadores/as, dos categorías esenciales para garantizar una atención digna y segura.

"Esta falta de recursos provoca situaciones graves e inadmisibles: pacientes que quedan solos bajo los efectos de medicación sedante, lo que pone en riesgo su seguridad; y un ritmo de trabajo estresante para los profesionales, que en ocasiones les obliga a saltarse protocolos higiénicos imprescindibles en un entorno quirúrgico".

Los celadores/as, "que trabajan codo con codo con el personal sanitario, enfrentan una diferencia notable en la dotación de efectivos respecto al turno de mañana, pese a la mayor presión asistencial de tarde".

Esta desproporción "genera situaciones de peligro tanto para pacientes como para los propios trabajadores".

El servicio de limpieza, contratado externamente por el SERIS, también "sufre una exigencia de rapidez incontrolable que compromete las medidas de higiene esenciales".

"Cuando la velocidad prima sobre la organización, se pone en jaque la seguridad de todo el equipo y, sobre todo, la de los pacientes", aseguran.

Desde la FSS-CCOO han constatado directamente que este servicio extraordinario "no se presta con la misma calidad y garantías que el horario ordinario de mañana. Queremos dejarlo claro: cualquier intervención quirúrgica, sea en el horario que sea, debe contar con los mismos estándares de calidad, seguridad y atención humana, porque está en juego la salud de la ciudadanía".

Quieren hacer llegar su mensaje directo "Rogamos al Gobierno de La Rioja que dé a la ciudadanía el respeto sanitario que se merece". El sindicato comparte y reconoce el malestar de determinados profesionales facultativos en ciertas condiciones laborales, "pero no puede permitirse que se olviden las demás categorías que hacen posible el funcionamiento del Servicio Riojano de Salud. Para que el sistema funcione correctamente, todas las funciones son necesarias y todas merecen ser dotadas de medios suficientes".